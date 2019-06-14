36年來被困的“新安海底寶物”獲得戲劇性的解救. June. 14, 2019 07:36. by 柳原模 onemore@donga.com. 把36年來在新安前海發現的數十件瓷器等重要海底文物偷走並藏起來的偷盜者被緝拿歸案。 韓國文化遺產廳犯罪管制班和大田地方警察廳廣域搜查隊13日表示，緝拿了涉嫌盜掘在全南新安郡曾島前海(史跡第274號新安海底遺物埋藏海域)的57件瓷器後藏匿起來的A某，並收回了相關文物。 據文化遺產廳透露，A某於1983年雇用潛水員盜掘了新安貿易船(以下新安船)附近的57件海底遺物，並長期藏匿在自己的家中。 最近，由於經濟困難，他想把瓷器帶到日本銷售，今年3月20日被警方逮捕。文化遺產廳犯罪管制班班長韓相鎮(音)表示：“與從新安船內發現的瓷器的形態和結構非常相似。嫌疑人起初主張是母親留下的遺物，但我們獲得了提及這些遺物是‘新安船發掘文物’並打算出售的有關人員的供述。” 此次回收的文物包括46件青瓷、8件白瓷和3件塗有(陶瓷)釉的黑釉瓷等。特別是青瓷雲•龍紋大碟、青瓷牡丹紋瓶，因其形態完美，不僅具有很高的學術價值，而且作為展覽•教育資料，其利用率也很高。 1975年偶然間，一個漁夫的漁網中發現了陶瓷，其存在得到確認的新安船是相當於韓國水中考古學象征的文化遺產。1323年，新安船離開中國浙江省慶元市(現寧波)前往日本博多(現福岡)途中遭遇風浪，在新安前海沈沒，在海底沈睡了650年。1976年至1984年期間進行的水下發掘調查共發現包括2萬多件陶瓷在內的2.4萬多件文物和800萬枚總重量達28噸的硬幣。

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