華為發起反擊，要求美國威瑞森“支付10億美元專利費”. June. 14, 2019 07:36. by 朴湧 parky@donga.com. 受到美國特朗普政府集中牽制的中國最大的通信企業華為，向美國移動通信大企業威瑞森要求支付10億美元（約11826億韓元）以上的專利使用費等，展開了“有準備的反擊”。 路透社和《華爾街日報》等外國媒體12日（當地時間）援引消息靈通人士的話報道說：“華為知識產權部門高管2月向威瑞森方面發出信函，通知對方必須為解決專利使用問題支付代價。”據悉，以此為基礎，華為和威瑞森方面的代表上周在紐約會面，就部分問題專利進行了討論。 據《華爾街日報》透露，華為向威瑞森要求支付核心網絡設備、有線基礎設施、物聯網技術等本公司230項以上專利的使用費，全體專利使用費超過10億美元。雖然威瑞森不是華為的客戶公司，但威瑞森的部分合作企業可能受到影響。威瑞森對《華爾街日報》表示，“這壹問題可能構成法律問題，因此我方對相關問題無可奉告。” 據推測，華為發出書信的時間是美國政府1月底以回避對伊朗制裁為由起訴華為及其子公司、創始人的女兒兼首席財務官孟晚舟之後。《華爾街日報》評價稱：“華為的書信是在美國決策者和特朗普政府為限制該公司的全球擴張而做出廣泛努力之際發出的”，“這使中國企業和美國之間的緊張氣氛進壹步加劇。” 特朗普上個月簽署壹項行政命令，允許美國禁止使用“外國敵對勢力”的通信網絡設備和服務。美國商務部隨即將華為列入“限制交易企業名單”，禁止美國企業未經許可向華為及其68家子公司出售零部件。 美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，華為還向美國聯邦通信委員會發送了意見書，表示“不同意因為是中國企業而構成威脅的觀點”。美國聯邦通信委員會正在推進禁止從有可能威脅國家安全的外國企業購買產品使用補貼的方案。

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