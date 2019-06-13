古音樂演奏大師薩瓦爾展開的巴洛克音樂盛宴. June. 13, 2019 07:51. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 傑拉爾•德帕迪約主演的電影《世界的每一個早晨》(1991年)在把對原本被認為只屬於骨髓音樂迷的“巴赫和亨德爾之前•德國外部”巴洛克音樂的關註度大眾化方面做出了巨大貢獻。德帕迪約飾演的作曲家馬蘭•馬萊斯和他的老師桑德•哥倫布的音樂自不用說，就連對陌生的巴洛克樂器“維奧爾琴(Viola da Gamba)”的關註也在這部電影之後在全世界範圍內大幅提高。 負責該片所有音樂的古音樂演奏大師約迪•薩瓦爾將演奏《世界的每一個早晨》中出現的主要作品。這是自2017年在首爾錦湖藝術大廳推出古凱爾特(Celtic)音樂後，薩瓦爾時隔2年再次訪韓。這次由他率領的合奏團“Le Concert Des Nations”和合唱團“La Capella Reial De Catalunya”將一同演出。 1941年出生的薩瓦爾畢業於巴塞羅那音樂學院，通過自學探究了維奧爾琴等古樂器和古音樂。他在瑞士巴塞爾的“斯科拉•坎托魯姆•瓦西裏恩西斯”學習後，在那裏進行研究，並教學生古音樂的演奏技巧。1987年創立“Le Concert Des Nations”，兩年後又創立了“La Capella Reial De Catalunya”，之後一直向大眾傳播能夠保留巴洛克音樂原型的演奏。電影《世界的每一個早晨》的熱映對他在世界範圍內的名聲大噪起到了很大的作用。目前正通過“Alia Vox”標簽把從中世紀音樂到古典主義的廣泛領域的音樂匯聚到一起發行唱片。 《世界的每一個早晨》演唱會將於22日在首爾藝術殿堂音樂廳舉行。前半部將介紹裝點電影《世界的每一個早晨》的馬萊斯的古提琴組曲、桑德•哥倫布的《兩把古提琴的作品集》的部分內容。後半部將演奏之前就耳熟能詳的巴洛克音樂，如維瓦爾第《四季》中的《夏》、亨德爾的《水上音樂》等。合唱將不參與22日的演奏。 23日在首爾藝術殿堂音樂廳和25日在大田藝術殿堂藝術大廳進行的演奏，合唱將加入其中，屆時將演奏佩爾戈萊西《Stabat Mater》(聖母悼歌)和亨德爾《Dixit Dominus》(天主如是說)等巴洛克教會音樂的傑作。該節目被企劃為韓華主辦的“2019韓華古典音樂”節目。票價為2萬~5萬韓元。

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