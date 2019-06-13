成為聖人的壞男人之妻. June. 13, 2019 07:51. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 這是壹幅披著紅色面紗的女人的肖像畫。壹度是法國盧浮宮博物館藝術商店最暢銷的圖畫明信片之壹。雖然畫的是側面，但從她清晰而善良的眼神和緊閉的嘴唇，可以感受到這個年輕女人的氣質。到底是誰的肖像？ 畫中女性的名字是法比奧拉。她是與壞男人結婚的羅馬貴族。她忍受不了丈夫的放蕩和暴力，離婚後與另壹個男人再婚。雖然這壹決定現在會得到支持，但她是4世紀的人。離婚和再婚違反了教會法，受到了社會的指責，也疏遠了教會。但在第二任丈夫死後，她放棄了過去享受的所有世俗樂趣，為那些飽受貧窮和疾病折磨的人奉獻了自己的生命。她獻出全部財產，在羅馬建立了第壹個基督教醫院，乞丐壹或行旅病人等被邊緣化的患者受到了直接看護。為朝聖者設立安息處和熱情慈善活動，得到了市民的尊敬和教會的認可，最終被推舉為天主教聖人。但是直到19世紀中期，她還是被完全遺忘的聖人。 她之所以能夠重新成為大眾人物，得益於1854年英國紅衣主教的小說《法比奧拉》。大約30年後，法國畫家讓-雅克·埃內畫了壹幅肖像畫，讓法比奧拉的形象深入人心。畫中的紅色面紗象征著贖罪和犧牲，以及聖人那曾經如火的熱情和獻身精神。原作在1912年左右丟失後消失，但該肖像畫至今仍被世界著名的無名畫家們不斷復制。 聰明的現代美術家弗朗西斯·阿裏斯沒有親自畫，而是把這些復制品收集起來制作了裝置美術。從1994年走起，他輾轉於各國跳蚤市場或古董商收集的母作，目前已超過500件。法比奧拉的肖像之所以能夠繼續受到喜愛和刻畫，也許是因為她是戰勝逆境、活出自己的女性標誌，也是超越時代的利他主義人生的標本。

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