U-20世界杯韓國隊的決賽對手烏克蘭是怎樣一支球隊？. June. 13, 2019 07:51. by 金培中 wanted@donga.com. “有著出色的身體條件，速度也很快。” 這是專家們對將於16日淩晨1時和韓國在國際足聯(FIFA)20歲以下(U-20)世界杯決賽上相遇的烏克蘭國家隊的評價。在2001年、2005年和2015年大賽上晉級16強是歷史最好成績的烏克蘭，在本屆大賽已進行的6場比賽中以進10球、僅失3球，攻守十分平衡，球隊在小組賽(D組)中取得2勝1平的不敗戰績，在之後的淘汰賽上更是沒有打過加時賽，以三連勝的強勢姿態殺入到最後的決賽。 身材高大的烏克蘭隊一直采用5-4-1陣型，從中場到後防線，一直采用壓迫式足球戰略，不讓對手有突破的空間。而且每場比賽都以先發制人的進球壓制住了對方的氣勢。在與意大利隊的半決賽上，突前前鋒達尼羅•西坎甚至也在前場向對手施壓，展開了慎重的戰略，最終球隊在下半場第20分鐘憑借塞爾吉•布勒查的率先得分，獲得了決賽入場券。 烏克蘭隊的進攻核心要素是快速反擊中的傳球和利用身高優勢的定位球。烏克蘭隊的後防核心，身高186厘米的後衛丹尼斯•波波夫在本次大會中了及其出色地實踐了這種進攻套路，僅頭球就打進3球。在小組賽頭兩場比賽中，波波夫連續打進“頭球”，對此外媒評價表示，“波波夫的腦袋把烏克蘭帶進了淘汰賽”。與波波夫一起在小組賽中作為替補出場的西坎從16強賽開始擔任主力，他打進4球(射手榜排名第2位)，中場組織者布勒查打進3球，三人擔負起了球隊的全部進球。 但烏克蘭目前正處於緊急狀況。身為後衛、又是進攻三大主力之一的波波夫在與意大利隊的比賽中連續吃到兩張黃牌(下半場10分鐘和下半場34分鐘)，累積兩張黃牌將無緣決賽。因錄像回放(VAR)而告吹的意大利隊的進球也是在波波夫下場後出現的，而攻守平衡的核心波波夫的缺陣對烏克蘭來說無疑是一個巨大的不利因素，對於韓國隊來說，這無疑是一個可大做文章的點。 烏克蘭隊的守門員安德裏•盧寧不僅是20歲以下國家隊的鐵打主力，而且在成年國家隊中也表現十分出色。目前他的所有權屬於西班牙皇家馬德裏競技隊球員，上賽季他被租借到西甲雷加內斯隊，身高190厘米、四肢很長，不由讓人聯想到在英格蘭曼徹斯特聯隊效力的“蜘蛛手”西班牙國門大衛•德赫亞。在傳統強隊意大利占據優勢的半決賽上，盧寧利用長胳膊和大長腿做出了決定性的撲救，從而幫助烏克蘭將1比0的比分保持到了比賽結束。 SBS解說員樸文星(音)表示：“傳統上來說，韓國在面對身體條件出眾的球隊時表現較弱，這種魔咒是存在的。但是對方球隊的主力選手(波波夫)缺陣。如果能夠記住對陣雖然在身體條件方面處於劣勢卻展現出出色的技戰術內容的塞內加爾(8強)時的比賽感覺。那麽將會是一場有優勢的比賽。”KBS解說員韓俊熙(音)預測稱：“烏克蘭隊很有可能在三後衛的基礎上展開穩定型的比賽。如果韓國隊能展現出與塞內加爾隊和厄瓜多爾隊比賽時所表現出來的實力的話，那麽無論面對怎樣的對手都會取得好的結果。”

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