現代Rotem將向波蘭出口3358億韓元規模的有軌電車. June. 13, 2019 07:51. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代羅特姆公司(Hyundai Rotem)12日表示，已與波蘭首都華沙的有軌電車(Tram)運營公司簽訂了出口3358億韓元規模的123編組有軌電車的合同。有軌電車是在鋪設在路上的鐵軌上行駛的路面電車。由於列車移動消耗的是電力而不是化石燃料，因此得到汙染物質排出量少且對減少浮塵也有效果的評價，在歐洲、日本、美國、香港等地被認可為環保大眾交通手段。 現代羅特姆此次承攬的有軌電車計劃在華沙市一帶路線運行，並計劃在韓國國內全部生產，2021年下半年(7~12月)供應。向波蘭供貨的有軌電車由5節車廂的雙向及單向模型和3節車廂的雙向模型組成，最高時速可達70公裏。5節車廂和3節車廂模型分別可以搭載240名和160名乘客。另外，即使沒有外部電力供應，也至少可以運行120米以上。 現代羅特姆方面表示：“在接到土耳其訂單的同時，還提出了適用能源效率高的推進裝置，通過最優化設計降低有軌電車消耗電力的方案，因此在招標方那裏獲得了很高的評價。”現代羅特姆分別於2014年8月歷史上首次在土耳其伊茲密爾市承攬38編組有軌電車訂單，2015年在土耳其安塔利亞拿到18編組有軌電車訂單，完成了出口。

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