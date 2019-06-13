邱國洪：“對韓國不為5G企業設限給予高度評價”. June. 13, 2019 07:52. by 崔瑀烈 dnsp@donga.com. 中國駐韓國大使邱國洪就美國制裁華為表示：“韓國政府對5G（第五代）移動通信相關民間企業沒有限制，對此我們給予高度評價。”青瓦臺相關人士在7日的記者見面會上表示：“（即使使用華為設備）對韓美軍事安全領域也沒有任何影響”，“選擇5G設備的問題應由相關企業自行決定。” 邱國洪12日在國會會見韓國國會外交統壹委員長尹相炫時表示：“中國正在為保障韓國企業（在中國的）合法活動而努力。”尹相鉉表示，“最近中國政府傳召韓國企業（為就華為事件發出警告）進行面談，令人感到憂心”。邱國洪解釋說，“那是在聽取企業情況的意見後給予鼓勵，並未施加任何壓力”。據悉，邱國洪在非公開面談中對美國最近采取的反華措施表示不滿，稱“有很多方面非常單邊主義”。

한국어