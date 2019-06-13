香港市民在“雨傘革命”5年後再次舉行占道示威. June. 13, 2019 07:52. by 尹完準 zeitung@donga.com. 香港12日爆發由大學生等年輕人主導、占據道路、包圍立法會（議會）的反華示威，令人聯想起2014年香港的民主化示威“雨傘革命”。據《南華早報》報道，當天數萬名示威者高喊反對《引渡罪犯法案》，圍堵立法會阻止議員進入，港府表示將推遲原定的法案審議。 20日的審議和法案表決同時進行，示威隊表示將包圍立法會，繼續進行無限期的靜坐示威，因此也有人提出有可能激化為第二次“雨傘革命”。該法案規定，香港可以向尚未簽署罪犯引渡條約的中國引渡罪犯。 在野團體聯合“民間人士維權陣線”表示，將從11日上午10時起包圍立法會，但從前壹晚開始，包括大學生在內的數百名市民湧入立法會周圍。他們戴著口罩，身穿黑色衣服，壹些人還戴著黃色頭盔和護目鏡，以防與警方發生沖突。現場還捕捉到了示威隊打破道路柵欄聚集的場面。他們占領了附近的道路，用金屬路障和磚頭建造了隔離墻。公交車的通行也全面中斷。2014年“雨傘革命”時，示威隊占領了香港市中心79天，之後再次占領了道路。 據路透社報道，年輕的示威者大聲疾呼，他們“不會離開，直到廢除法案為止”，“香港特區行政長官林鄭月娥低估了我們”。《南華早報》報道稱，示威隊伍針對政府，稱其為“出賣香港的叛徒”。“民間人權陣線”呼籲所有香港人在20日前罷工，包圍立法會。當天，特區行政長官林鄭月娥還被威脅說，如果不撤回《罪犯引渡法案》，將在24小時內被殺害。 示威隊伍中包括大學生、商人、藝術家等多種階層。72所高校的學生表示願意參加，香港中文大學、香港科技大學等7所大學的學生也拒絕上課，加入了遊行隊伍。400家企業和商店關門。香港匯豐、渣打銀行等大型銀行也實行彈性工作制，允許職員參與示威。 總共70席的立法會大部分由親中派議員掌控，即使推遲第二輪審查，如果港府強行推動法案，在現實中很難在選票對決中制衡。有媒體報道說，警方還懸掛了寫有“不解散就開槍”警告文字的旗幟。《南華早報》表示，有可能會發生流血事件。中國官方的《環球時報》主張說：“如果沒有美國的介入，極端分離主義者們不敢發動類似9日大規模示威的攻擊。”

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