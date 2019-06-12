比日本晚兩年啟動的氫能經濟，沒有時間猶豫. June. 12, 2019 07:46. . 據確認，在二十國集團（G20）峰會將於本月底召開之即，日本排除韓國，正與美國、歐盟等推進建立“氫能經濟同盟”。除由汽車、能源、信息技術領域的跨國企業組成的民間協議體之外，這是首次為開展氫能經濟合作建立國家層面的組織。 被稱為舉世公認的氫能經濟領頭羊的日本帶頭結成這樣的同盟，帶有牽制韓國、搶占全球主導權的性質。2011年福島核電站事故之後，日本將目光轉向氫能，繼2017年制定世界首個國家層面的“氫能基本戰略”後，壹直致力於擴大基礎設施，目標是在明年東京奧運會之前進入氫能社會。但是，在韓國今年1月通過“振興氫能經濟發展路線圖”，提出到2030年實現氫能汽車、燃料電池世界市場占有率第壹的藍圖後，兩國正式拉開了主導權競爭。 有評價稱，韓國在氫能利用領域具備了世界級的技術能力，足以受到日本牽制。現代汽車2013年在世界上首次成功量產氫車，去年推出了充電行駛距離世界最遠（609公裏）的氫車。核心零部件的國產化率也達到了99%。但是，因為充電站、補貼等各種限制，主導權被競爭國家奪走。例如，日本果斷放寬了選址限制，構建了110個以上的氫氣充電站，而韓國卻無法設置城市中心，全國充電站只有21個。作為“規制沙盒”1號，將於8月完工的國會氫氣充電站是首爾市內首個商用充電站。 到2050年，全球氫能產業將達到每年25000億美元（約2950萬億韓元）的規模。世界各國欲搶占該市場的“沒有硝煙的戰爭”已經開始。技術領先國韓國為了成為氫能經濟的先行者，應該果斷地解除剩下的不合理限制，通過補貼政策、許可程序的簡化等給予支持。同時，要像日本壹樣，加強與其他國家的雙邊和多邊合作，加快搶占國際標準技術的工作。還需要國會需要盡快通過目前擱置的振興氫能經濟法案。各國都在快馬加鞭，已經沒有時間再拖延了。

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