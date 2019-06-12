活著殉教. June. 12, 2019 07:46. . “如果和媽媽分開，就哭得天動地搖吧。用哭聲來告訴人們妳還活著。只有這樣，妳才能活下去。那哭聲，主必會聽到，人必會聽到，終將動情。”這是金素允的小說《蘭州》中出現的壹句話。將孩子分開的母親是丁若鉉（茶山丁若鏞的哥哥）的女兒蘭州（音譯），孩子是1801年辛酉迫害時與被斬首的天主教徒黃嗣永所生的兒子，當時年僅兩歲。 帛書事件是申酉迫害的根源。帛書是黃嗣永就宗教鎮壓而在帛上寫給北京天主教主教的密函。因為這壹事件，黃嗣永被淩遲處斬，妻子成了官婢。雖然他本人在歷史上為人所知，但對於成為官婢的夫人，歷史卻保持沈默。英雄的位置是歸男人的。 小說關註這壹史實。與丈夫不同，對於妻子兒子，堅持信仰而舍生忘死的殉教是壹種奢侈。不是因為信仰不夠，而是因為兩歲的孩子。即使背叛宗教，也要保全性命，讓嬰兒吃到奶。她想到了耶穌的母親，為此感到安慰。“聖母喜悅地生下了以處女之身孕育的耶穌，而且壹直默默地守護兒子的身邊直到他的最後壹刻，難道不是嗎？”蘭州選擇的道路是“活著殉教”。 她被拉到濟州島時，船停泊在楸子島，她就把孩子拴在沙灘上的松樹上。“哭得天動地搖吧！”這是為了讓別人發現，讓他過上良民的生活。不然會成為奴婢。奴婢是代代相傳的。 她在濟州島當了37年的官婢，但是壹直按照信仰的教誨，侍奉地位低下的人，度過了壹生。但是，她再也沒有見到被遺棄在楸子島上的兒子。盡管如此，小說還是將她描述為老年遇到兒子並生活下去。這壹想象是出於哪怕用這種方式也要解開她的傷口和疙瘩的關懷。此時，小說成了哀悼的壹種形式。 文學評論家·全北大學教授

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