把“皇帝”改為“諸侯”，朝鮮修改《高麗史》. June. 12, 2019 07:46. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 有研究指出，朝鮮初編纂的《高麗史》受事大名分論的影響，將高麗皇帝國制度降低到了諸侯國制度。 首爾大學名譽教授盧明浩(照片，音譯)在新書《高麗史和高麗史節要的史料特性》(出版社 知識產業社•2.2萬韓元)中表示：“歷史學界過度評價了《高麗史》編纂的直書(照搬)原則和客觀性，從而造成了其無法正常認識高麗的皇帝制度這一結果。” 《高麗史》是朝鮮世宗時期編纂的史書，被認為是研究高麗時代的基本史料。根據儒教歷史編纂方式“述而不作(根據資料敘述，不以編纂者的作文敘述)”撰寫，被認為是具有與史料集相同的客觀性。但是盧教授註意到，在編纂《高麗史》時，朝鮮朝廷就高麗皇帝制度的敘述問題展開了長時間的激烈爭論。 世宗在《高麗史》編纂過程中追求直書原則。因為正宗和太宗的去世，關於把先輩的廟號稱為皇帝制度“宗”的問題，是為了確保歷史先例。 但是，直書原則只適用於部分內容。早在高麗附屬元朝時期，“高麗皇帝”“高麗天子”也是禁忌用語。朝鮮建國初期，由於與明朝的關系緊張，禁忌一直延續至今。鄭道傳(1342~1398年)在編纂《高麗國史》時，將“高麗皇帝”一詞視為“僭擬之事(越分妄比，謂在下者自比於尊者)”，並改書(修改)為“王”。 直書原則還因為多數臣僚的反對而後退。高麗實行皇帝制度時期，對君主赦免令的敘述也是其中之一。大臣們主張，高麗史料中“大赦天下(向天下下達赦免令)”一詞應改為“大赦境內(向統治領域內下達赦免令)”。世宗雖然沒有修改，但在刪除“天下”兩個字上進行了妥協。如上所述，直書原則的例外情況逐漸增多。 盧教授指出，在高麗不可能有皇帝制度的偏見一直延續到今天。高麗的宮中儀禮用俗樂《風入松》開頭出現的“海東天子當今帝，佛輔天助敷化來”，“海東天子是當今的皇帝，得到佛祖和上天的幫助，廣施教化”的詮釋十分自然。但是，部分論著中出現了將“帝”和“佛”連在一起，把海東天子誤譯為“帝佛”的錯誤。盧教授表示：“制造‘帝佛’這種讓人無法理解的存在，卻仍然否定‘高麗皇帝’，這都是因為成見。”

한국어