柳賢振6局僅失1分，但沖擊賽季第十勝失敗. June. 12, 2019 07:46. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)面對被譽為美國職業棒球大聯盟最佳擊球手的洛杉磯天使隊的邁克•特勞特(照片)投出了困住對手的好球，但沒能得到隊友們的支援，失去了拿下賽季第十勝的機會。 柳賢振11日在美國加利福尼亞州阿納海姆天使體育場舉行的與洛杉磯天使隊的客場比賽中首發出場，取得了6局失1分、7個被安打、6個脫三振的成績。道奇隊在第2局初以克裏斯•泰勒的2分3壘打等取得3分，領先了對手。但第2局末被對方右翼手科爾•卡爾霍恩擊出1分本壘打是柳賢振當天唯一的失分。這是他本賽季遭遇的第7個被本壘打。 特勞特在柳賢振面前動彈不得。柳賢振在第1局用148公裏的直線球(讓擊球手出現一般擊球)處理了第二次進入擊球位的特勞特，在第3局經過兩擊三球比賽後，讓特勞特的球棒揮空。第5局也出現了類似的情景。在2名跑壘員出壘的兩人出局的情況下進入擊球席的特勞特因柳賢振的犀利控球被三振出局。 柳賢振在對陣特勞特時，都把外切快速球(cut fastball)作為決定性的投球。第3局以三振出局的方式抓到特勞特時，他選擇了時速143公裏的外切快速球。在第5局中，最後一個球也是外切快速球。時速141公裏的球絕妙地掛在好球區外側的警戒線上，讓特勞特的球棒揮空。當天，柳賢振比平時提高了5%左右的外切快速球投球比重，讓對方擊球手們感到混亂。 但是在第7局，接替柳賢振踏上投手踏板的替補投手陣容崩潰，柳賢振MLB總計50勝挑戰也被推遲到了下一場比賽。因為柳賢振被替換下場後，特勞特開始活躍起來。特勞特在一名跑壘員出走的情況下，面對洛杉磯道奇隊的投手迪倫•弗洛羅擊出越過中間圍墻的將比分扮成3比3平的2分本壘打，抹去了柳賢振的勝利。柳賢振被替換下場後，道奇隊始終處於低迷狀態，最終被對手反超，遺憾以3比5落敗。 另外，當天備受關註的柳賢振和大谷翔平之間的對決未能成功展開。因為大谷翔平此役沒有首發出場。在第8局作為替補上場的大谷翔平從道奇隊的投手喬•凱利那裏得到直球球四壞球上壘後，憑借擊球陣容的連續四壞球上壘和道奇隊防守陣容的判斷失誤，踏上了本壘，制造了制勝分。截止到當天取得9勝1負成績的柳賢振的平均責任失分從1.35上升到1.36，但依然排在了美國職業棒球大聯盟該領域的首位。

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