ETRI公開韓國語語言模型“AI KorBERT”. June. 12, 2019 07:46. by 尹申英=東亞科學記者 ashilla@donga.com. 幫助正確理解人所說的話，找到正確答案的人工智能(AI)用韓國語數據庫(語言模型)問世了。與之前存在的谷歌韓語模型相比，該模型的問答、文章內個體作用的認識等性能都更加出色。 韓國電子通信研究院(ETRI)11日表示，10日通過其官方網站公開了為開發AI服務而獨自構建的韓國語特色深度學習語言模型“KorBERT”。語言模型是AI為學習語言而構建的一種數據庫。這是一種用數字表現語言後，利用AI技術的深度學習。在這個過程中，把某個詞在特定條件下出現的頻率、是否經常出現，用概率計算，與語言匯合在一起。ETR此次公開的KorBERT語言模型的特點是，追加學習近10年的新聞和百科全書數據，增加學習量。

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