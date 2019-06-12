美議會調查局：“朝鮮彈道導彈試驗的重點在於挫敗攔截”. June. 12, 2019 07:46. by 尹相虎 軍事記者、常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.comysh1005@donga.com. 美國議會調查局將上個月4日和9日朝鮮發射的3枚火箭定義為“KN-23短程彈道導彈”。議會調查局分析說，發射目的是通過改良導彈用固體燃料和制導裝置的性能，挫敗攔截系統。繼美國軍方之後，美國議會也認定朝鮮的挑釁是試射攻擊用彈道導彈，但韓國軍方仍然保持沈默，稱“仍在分析中”。 議會調查局在6日更新公布的《朝鮮的核與彈道導彈項目（North Korea's Nuclear and Ballistic Missile Programs）》報告中表示：“朝鮮（通過此次挑釁）在將彈道導彈從液體燃料轉變為固體燃料方面，取得了部分進展。”報告還表示：“固體燃料可以減少再裝填時間，在化學上也更加穩定。”議會調查局是1914年成立的美國聯邦議會下屬的立法支援研究機構，由各領域的頂級專家進行跨黨派的調查研究，在美國也獲得了最高水平的信任。 報告就去年6月在新加坡舉行朝美首腦會談之前朝鮮試圖拆除（平安北道東倉裏）西海衛星發射場壹事介紹說：“因為確定了試驗部署固體燃料發動機的方向，所以不再需要液體發動機發射場。”報告還指出，繼2016年（26次）和2017年（18次）之後，上個月朝鮮再次發射彈道導彈，似乎把重點放在了開發避開薩德等導彈防禦系統的核武器力量上。

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