美國稱中國“侵犯香港‘壹國兩制’”，中國稱美國“幹涉內政”. June. 12, 2019 07:46. by 常駐華盛頓記者 李正恩、常駐北京記者 尹完準 lightee@donga.comzeitung@donga.com. 圍繞9日在香港發生的反對香港特區政府提出的“罪犯引渡法案”的大規模反中國示威，中美兩國發生了正面沖突。美國聲稱“‘壹國兩制’遭到弱化”，積極支持示威，對壹直加強對香港控制的中國政府予以強烈譴責。中國政府表示強烈反對，要求“美國停止幹涉中國內政”。 美國國務院發言人摩根·奧特格斯10日（當地時間）在例行記者會上指出：“我們對香港政府的法案深表憂慮”，“此次示威明確表明了香港市民對法案的反對”。他不止於此，還針對中國指責稱：“香港的‘壹國兩制’在繼續受到侵犯，這危及香港長期以來確立的特殊地位。” 中國外交部11日反駁說，“香港回歸後，‘壹國兩制’政策得到切實落實”，“美國應停止散布不實事實的不負責任的行為和對中國內政的幹涉。” 主導示威的香港在野黨和市民團體預告說，將於立法會（議會）進行第二次審議法案的12日舉行示威，包圍立法會。對此，香港行政首長——特區行政長官林鄭月娥警告，“示威將危及香港年輕人的未來”，令人擔心警方與示威者之間可能發生物理沖突。 此外，中國《環球時報》11日發表社論警告說，“如果美國企圖推翻中國，中國反擊必將成為戰略選擇，21世紀將是悲劇的世紀”。

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