趙廷來《千年的提問》. June. 12, 2019 07:46. by 李雪 snow@donga.com. “當今之世模範國家是瑞典、芬蘭等歐洲福利國家。我希望今後通過和平革命，(我們國家)也能變成這樣。” 曾出版《太白山脈》、《阿裏郎》等作品的著名小說家趙廷來(77歲)通過新作長篇小說《千年的提問1~3》(Hainaim出版社•各1.48萬韓元)回歸。這是趙作家繼2016年《草花也是花》之後時隔3年的最新作品。40多年來一直犀利捕捉當代問題的作家在此次作品中，試圖指出兩極化和腐敗問題，提出具體的對策。 11日在首爾中區韓國新聞中心舉行的記者懇談會上，他表示：“從1976年左右開始，國家經濟結構就一直存在疑問。由於受到當時儲存邏輯的拖累，分配問題長期得不到解決，受此影響兩極化現象日益嚴重。這包含著孫輩們是否應該生活在正常國家的苦惱。” 小說真實地描繪了在無情的資本和權力面前不知所措的群像。該作品以經濟拮據但意誌堅強的時事周刊記者張佑鎮、通過代筆講師身份維持生計的時間講師高錫民的苦惱為中心，圍繞財閥集團的秘密資金展開了追擊戰。國會議員、財閥家女婿、企業秘密資金負責人員之間暗地裏的勾結與現實中發生的真實事件相互交疊。趙作家說：“這部作品是對‘對國民來說，國家是怎麽的存在’的回答。” “經歷殖民地的我們需要國家。但是國家一旦轉變為權力，就會腐敗、墮落，甚至變得蠻橫霸道。 阻止這種行為是掌握權力的國民的義務。對政治漠不關心，就是對自己人生不負責任。” 對趙作家來說，“國家”這個主題在腦海中醞釀了20年。經過書、媒體、親自采訪之後才開始執筆。期間積累的采訪手冊就有130多本。對於讓媒體人擔任主角的理由，趙作家解釋說，“記者應該是社會的燈和氧氣。我認為如果記者是主人公，完全可以實現作家的願望。” “朝核問題沒有順利解決，我們感到不安。另外，經濟狀況不好，這不僅僅是一個政權的責任，且會牽涉到國際社會問題，民生嚴重。但是國會卻因為無恥、卑劣的口舌之爭浪費了歲月。執政黨和在野黨應該承擔同樣的責任，齊心協力解決難關。”

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