新加坡會談已經壹年，靠“南北單獨”外交無法超越霸權競爭. June. 11, 2019 07:33. . 青瓦臺預告說，正在巡訪北歐三國的文在寅總統明天將在挪威奧斯陸大學發表演講，提出新的韓半島和平藍圖。這壹天，剛好是六壹二朝美新加坡峰會召開壹周年。 新加坡聯合聲明包含了新的朝美關系、韓半島和平體制、完全無核化的大框架協議。但是，除了原則性、宣言性的語句之外，什麽都沒有。因此，朝鮮將自己的義務事項無核化視為討價還價的擔保物，朝美談判就像坐過山車壹樣岌岌可危，結果二二八河內談判破裂後，朝美實際上回到了起點。 正如在朝鮮進行導彈挑釁的2017年7月在德國發表《柏林宣言》壹樣，預計文在寅總統將通過此次《奧斯陸宣言》，提出旨在恢復朝美對話的果斷的對朝提議。特別是在本月底特朗普總統訪韓之前，希望通過韓朝首腦會談或派遣特使取得具體成果。但是朝鮮很冷淡。正因如此，文在寅總統才更加期待《奧斯陸宣言》能成為說服朝鮮的契機。 但是，如果回顧文在寅政府自認為“成功神話”的柏林宣言，從當時來看也只是口頭上的宣言而已。《柏林宣言》發表以後，朝鮮反而以更大的挑釁使韓半島陷入壹觸即發的危機，直到第二年參加平昌冬奧會才響應韓朝對話。當時引導朝鮮態度變化的最大力量，是國際社會鞏固的對朝制裁，這壹事實在今後文在寅政府提出的解決方法中也必須得到反映。 現在時間已經不是站在朝鮮壹邊，也不是站在美國壹邊。經濟崩潰和糧食危機正日益勒緊金正恩政權。朝鮮還要求美國“帶來新算法”，表現出了急躁心理。特朗普總統在明年11月大選之前，因朝鮮核問題的不確定性而感到負擔沈重，所以不會袖手旁觀。但是，僅憑以南北關系為先的構想能否促進朝美對話，還是個疑問。 實際上，韓國外交正處於美中霸權競爭的中心，處於被迫做出戰略選擇的處境。朝核問題被排除在美國對外政策的優先順序之外，韓半島局勢只能被離心力而不是向心力所牽引。如果我們只把視角固定在朝鮮身上，對周邊國家緊閉雙眼，將淪為孤立者。更何況，霸權競爭將強迫新的世界秩序、新的東北亞秩序。在這種情況下，單靠南北之間，不可能解決任何問題。

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