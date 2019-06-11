獵巫與英雄. June. 11, 2019 07:33. . 英國的蒙哥馬利元帥推進的“市場花園行動”，是英國和美國最精銳空降部隊全部投入的有史以來最大規模的空降行動。根據構想，空降部隊將進駐並占領運河眾多、道路狹窄的荷蘭主要橋梁。隨後將派出以裝甲部隊為先頭的地面部隊，壹鼓作氣橫穿荷蘭，進入德國。 這壹構想充滿了想象力，但是在遊戲中似乎也並無可能，這壹行動最終以悲劇結束。值得壹提的是，沖鋒陷陣的英國第壹空降師被德軍包圍，遭受了近乎毀滅性的損失。 負有最大責任的蒙哥馬利已脫離責任。第壹空降師師長羅伊·阿奎哈特是完全沒有空降部隊經歷的指揮官。但是，他是壹個充滿想法和優秀的將軍，背負了責任。波蘭空降部隊隊長索薩博夫斯基遭到狩巫。他預知行動不不可行，悲劇壹發生，就犧牲部隊壹半的力量，挽救了第壹師，但遭到批評，被迫轉役。 在以這壹行動為題材的電影《遙遠的橋》中，扮演阿奎哈特的角色交給經常扮演英雄角色的肖恩·康納利，而飾演索薩博夫斯基則由吉恩·哈克曼承擔，間接暗示他們無罪。 把責任推給某人的獵巫，無論古今中外都會發生。即使委屈，指揮官也要負責，從這點來看，獵巫就像領導者的宿命。但是，小氣的領導者為了掩蓋自己的責任，經常會把英雄偽裝成女巫。更為嚴重的錯誤是，是用獵巫來掩蓋對失敗的原因的分析和對策。 在我國歷史上經常發生這樣的事情。丙子胡亂中發生義州城淪陷等悲劇時，把罪責轉嫁給守衛隊長，甚至掩蓋了暴露出的問題和改善對策。那麽，如果再次發生類似悲劇的話怎麽辦呢？再來壹次獵巫就行了。獵巫可以徹底封鎖下次英雄誕生的余地。所以，也許這就是為什麽最近沒有英雄。

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