韓-英FTA原則上達成協議，即使英國退歐也能享受無關稅出口實惠. June. 11, 2019 07:33. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韓國和英國就英國退出歐盟(EU)之前推進的韓英自由貿易協定(FTA)達成了協議。因此，即使英國脫離歐盟的英國退歐(Brexit)成為現實，韓國也可以無關稅地向英國出口汽車、船舶等主要出口產品。 10日，韓國通商交涉本部部長柳明熙和英國國際通商長官福克斯在首爾中區小公洞樂天酒店正式宣布：“原則上已妥善解決了韓英FTA協商。”目前，韓國向英國出口商品的99.6%根據韓-歐盟FTA不征收關稅。但是，在韓英FTA尚未達成協議的情況下，英國退出歐盟後，韓國向英國出口時，需要交納10%的汽車關稅、4.5%的汽車零部件關稅等平均4.7%的關稅。 兩國為應對實際有可能出現的英國退歐狀況，決定在今後3年內將原產地概念適用於韓-EUFTA水平。即，英國在脫歐後的3年內承認用歐洲產材料生產的產品是英國產，同時韓國在同期利用歐洲物流基地向英國出口，也可以得到FTA的實惠。 同時，根據英國退歐與否，決定制定兩年內可以改善協定的依據條款，並在能源、汽車、農業等主要產業領域加強合作。為了支援中小企業，將進出口時征收的行政手續費改善為韓美FTA水平，並在今後2年內修改適用於韓國企業的投資規範。 去年，韓國對英國的出口規模約為64億美元，占出口總額(6054億美元)的1.1%。雖然出口規模不大，但英國是汽車、船舶、汽車零部件等主力商品的出口市場這一點上比較重要。 去年韓國向英國出口的轎車規模為14.7億美元，是全體出口產品中規模最大的。其後依次為船舶(10.72億美元)、海洋構造物(5.24億美元)、飛機零部件(3.8億美元)、汽車零部件(2.61億美元)等。 今年1月英國不與歐盟達成協議而退出的“無協議脫歐(No-deal Brexit)”的憂慮增大後，兩國通商當局為消除FTA空白，就推進臨時措施性質的FTA達成了協議。產業通商資源部FTA履行課長申智賢(音)表示：“雖然與英國的貿易規模比較小，但為了不讓現有的零關稅優惠出現空白，我們簽訂了韓英FTA。將在下個月正式簽署TFA協議，並有望在10月英國退歐之前生效。”

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