時隔36年再現“4強神話”的鄭正龍號強調“征服者意識”. June. 11, 2019 07:33. by 李承鍵 why@donga.com. “在韓國，我曾對球員們說，如果球隊來到波蘭，我們就盡量去征服更多的土地。” 時隔36年再現“4強神話”的韓國青少年國家隊主教練鄭正龍(50歲•照片)在12日淩晨3時30分抵達國際足聯(FIFA)20歲以下(U-20)世界杯4強賽地點波蘭盧布林後強調“征服者意識”。本次大賽，球隊越往後走，比賽城市就越不同，球隊渴望在盡可能多的城市踢比賽。 以韓國隊為例，到目前為止，在6個主辦城市中的4個都進行了比賽。半決賽的地點是與日本進行16強比賽的盧布林，但3、4名決賽在格迪尼亞，決賽在羅茲(Lodz)舉行。這兩個地方是“鄭正龍號”沒有去的城市。鄭主教練信誓旦旦地表示：“盧布林是來過的地方，決賽則是新的地方。球隊會好好準備，用新的征服者意識做好準備。” 太極戰士們將挑戰“沒有走過的道路”。如果能夠超過厄瓜多爾隊，這將是韓國隊歷史上第一次在該項賽事中進入決賽。第一次去決賽場地羅茲，在那裏也有望獲得球隊歷史上的第一個冠軍。鄭教練笑著說：“在與塞內加爾隊的比賽結束後，在更衣室裏，我對球員們說‘我遵守了與國民的約定(四強)，現在到了你們應該遵守向國民的承諾(冠軍)的時候了’，給了球員們很大壓力(也是動力)。”對於與塞內加爾隊的比賽中雙方鏖戰至延長賽(點球)一事，鄭教練說：“我當然覺得有些困難，但我想對手也一樣。還要看對方的戰術。先觀察一下球員的狀態，再考慮首發隊員的構成。” 在5日與日本的16強比賽中，憑借吳世勛(牙山木槿花)的制勝頭球，球隊以1比0取得了勝利，盧布林也成了“約定之所”。對於再次來到韓日比賽勝利場地盧布林，鄭教練說“比起對韓日比賽的記憶，昨天的記憶還無法消除”，並沒能輕易擺脫奇跡般地戰勝塞內加爾隊的興奮之情。同時，他還充滿期待地表示，“這裏有美好的回憶，球隊的整體氛圍和團隊合作也很好，所以我認為會有好的結果。” 對於與厄瓜多爾隊的半決賽，專家們建議“應該像之前的比賽那樣，通過合作防守和封堵戰術來阻止對方的進攻，然後伺機瞄準對方的防守漏洞給予致命打擊”。曾解說厄瓜多爾比賽的KBS解說員韓俊熙(音)展望表示：“這一代厄瓜多爾球員的個人技術比任何時候都好。過去，厄瓜多爾隊作為南美球隊，技術並不突出。雖然個人技術出色，但相反防守上有很多漏洞。 特別是中後衛失誤較多。如果咬住它不放，就會有勝算。”

한국어