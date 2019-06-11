YouTube內載古典音樂，在客廳也能“既飽耳福又飽眼福”. June. 11, 2019 07:33. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. #1.以“古典音樂的救贖者”自居，與自己的管弦樂團“Musica Aeterna”一起人氣高漲的希臘指揮家特奧多•庫倫齊斯(Teodor Currentzis)之前沒有來過韓國，也沒有計劃。但是，國內樂迷對他的指揮形象已非常熟悉。因為去年他就任首席指揮的西南德廣播(SWR)交響樂團將他指揮的音樂會影像上傳到了YouTube頻道。8個月前公開的《馬勒第3號交響曲》的視頻獲得了爆發性的人氣。雖然很快下線，但隨後上傳的2分鐘精彩視頻也吸引了6萬觀眾欣賞。 #2. 7月27日在首爾樂天音樂廳指揮《西貝柳斯第二號交響曲》的指揮家迪瑪•斯洛沃德尼克(音)的很多指揮影像也可以欣賞到。因為他擔任首席指揮的西班牙加利西亞交響樂團積極運營YouTube頻道。通過YouTube聽過他指揮的西貝柳斯的粉絲們評價說，“像管風琴一樣的透明音色讓人印象深刻”。 YouTube的強風也吹向了古典音樂會的粉絲們。最近，超過720p畫質的HD影像，1080p畫質的全HD演奏影像成為大勢。音質的傳輸速度也達到了192kbps的標準。雖然沒有達到無損失音源水準，但是如果不是對音響敏感的人，很難感覺到差異。 幾年前，通過YouTube欣賞音樂還被認為是“移動機器用”，但最近，只要將包括Chromecast(谷歌連接設備)在內的媒體機器連接到電視機上，並連接音響設備和Soundbar(是指將多個聲道的音箱、功放整合在一個箱體內的長條狀音箱)，就能瞬間將客廳打造成演出現場。最近，還出現了內置YouTube連接功能的電視。考慮到提供全HD影像的藍光影像唱片每張售價在3萬~4萬韓元以上，這是更加戲劇性的欣賞環境的變化。 德國交響樂團特別積極通過YouTube介紹演奏。法蘭克福的HR(黑森州廣播電視)交響樂團、科隆的居爾切尼希交響樂團、德意誌廣播電臺交響樂團等正在運營介紹演奏視頻的YouTube頻道。荷蘭代表性廣播電視公司阿夫羅特羅斯運營的“阿夫羅特羅斯古典音樂”頻道成為了可以欣賞到皇家康塞特•赫瓦烏交響樂團、鹿特丹愛樂樂團、荷蘭廣播交響樂團等該國代表性交響樂團的經典演出的窗口和橋梁。 在韓國國內演奏團體中，KBS交響樂團被認為是提供整個演奏會影像最活躍的團體。提供主要音樂會影像和演奏者采訪等。首爾市立交響樂團最近開始通過YouTube公開演出前音樂評論家們事先介紹演奏曲的“事先預告音樂會”影像。 首爾藝術殿堂因2013年以影像記錄和轉播演出物的“SAC on Screen”事業的影響，得到了YouTube內容豐富的評價。其運營的YouTube頻道包含每年4月舉辦的交響樂慶典視頻等700多個視頻，訂閱者超過1.5萬人。“與LG一起的首爾國際音樂大賽”頻道也是3100名訂閱的人氣YouTube頻道。

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