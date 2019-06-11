“谷歌去年利用媒體新聞賺取5.59萬億韓元收益”. June. 11, 2019 07:33. by 朴湧 parky@donga.com. 據相關調查數據顯示，美國最大的搜索引擎谷歌去年利用媒體新聞賺取了47億美元(約5.59萬億韓元)的收益。美國國會正在對控制網絡廣告市場的谷歌、Facebook等平臺企業的壟斷行為進行調查，美國媒體的收益分配要求也將越來越強烈。 《紐約時報》9日援引美國新聞傳媒聯盟(NMA)的報告報道稱，谷歌在2018年通過搜索和“谷歌新聞”服務傳遞的媒體資訊賺取了47億美元的收入。這相當於整個美國新聞產業去年通過數字廣告賺取的金額(51億美元)。這比電影《復仇者聯盟》最近上映的兩部影片的票房收入還要多。 NMA是包括美國國內2000家報社的團體。10日，在眾議院就大型信息技術(IT)企業及媒體的關系舉行聽證會的前一天，該報告書被公開。 目前，谷歌沒有公布任何搜索及新聞收入。NMA以咨詢公司Keystone Strategy的報告書為基礎，推測了最近谷歌的新聞相關收入。數據顯示，谷歌搜索點擊量的約40%來自新聞點擊。 美國媒體批評谷歌和Facebook在通過新聞資訊獲取巨額廣告收入的同時，卻沒有付出應有的代價，致使新聞媒體面臨經營困境。據《華盛頓郵報》援引北卡羅來納州大學研究小組的調查，僅2004年後在美國停刊的報社就有約1800家。沒有一家地方媒體的“新聞沙漠(News deserts)”也在增加。 7000家幸存的報社正為了生存而勒緊褲腰帶。 皮尤研究中心稱，2008年至2017年，美國報社編輯部記者人數減少了一半。NMA總裁大衛•蔡本對《紐約時報》表示，“新聞是支撐市民社會的重要內容。新聞業的消失是關於我們能否維持共和國的嚴肅問題。”接著他又補充說：“希望提交議會的《新聞業競爭及保護法案》(JCPA)中反映出該報告書的討論內容。”JCPA包含“4年內免於反壟斷調查”的內容，允許媒體集體交涉網絡平臺和收益分配。 非營利組織“回答的政治中心(CRP)”表示，谷歌去年用於遊說的資金為2170萬美元(約258億韓元)。據CNBC透露，谷歌連續兩年是美國遊說資金最多的企業。2009年，谷歌的遊說資金僅為400萬美元。

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