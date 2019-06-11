香港百萬人舉行反華示威，成為美-中矛盾新導火索. June. 11, 2019 07:34. by 尹完準 zeitung@donga.com. 約占香港市民七分之壹的103萬香港市民參加反華示威，成為繼臺灣問題之後中美矛盾的新因素。中國認為，成為反華示威導火線的反對《罪犯引渡法案》，是美國為向中國施壓而使用的籌碼。美國政府先前批評該法案威脅香港的法治。 據香港媒體報道，香港9日舉行103萬人（主辦方推算）參加的反對《罪犯引渡法案》示威，這是香港自1997年回歸中國以來規模最大的壹次示威。10日淩晨，數百名示威者在香港立法會（議會）前與警方發生沖突，造成多人受傷，上百人被捕。 香港政府正在推進壹項法案，允許向中國等不簽署罪犯引渡條約的國家引渡罪犯。立法會將於12日投票表決法案。香港在野黨和市民團體強烈反對，認為這壹法案將被惡意用來將反體制人士和人權運動家遣返中國，侵犯香港的民主法治。據香港《南華早報》報道，在美國、澳大利亞、德國、臺灣、日本等12個國家（地區）的29個城市舉行了支持反對印度法案的示威。 中國共產黨機關報《人民日報》的姊妹紙《環球時報》10日在譴責這壹示威活動的社論中說，“美國對香港問題的幹涉越來越活躍”，“這顯然與中美貿易戰有關”。《環球時報》報道說，“美國把香港作為美中博弈的籌碼”，“香港反對引渡法案的派系3月及上月訪問美國，分別與眾議院議長南希·佩洛西和國務卿邁克·蓬佩奧會面，之後蓬佩奧攻擊了這壹法案。”

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