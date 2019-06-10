中美施壓排隊激化……政府應起到韓企隔離帶的作用. June. 10, 2019 07:43. . 美國總統特朗普與朝鮮國務委員會委員長金正恩去年6月12日在新加坡舉行了歷史性的首次朝美首腦會談，至今已經快壹年了，但朝鮮無核化並沒有取得什麽進展，朝美、韓朝對話都處於中斷狀態。這是因為，《6·12新加坡共同聲明》中除了明確“韓半島完全無核化”這壹原則性、宣言性內容外，沒有包含無核化的概念、對象和程序等所有必要事項。這是以去年4月27日的韓朝首腦會談為開端，韓美兩國領導層從政治層面出發，把與金正恩的會談重點放在活動上而是內容上，扣錯了第壹個鈕扣的結果。 過去壹年，朝美關系坐過山車的根本原因，在於金正恩的無核化意誌不明確，美國堅持先無核化、後緩和制裁的原則，同時希望恢復對話勢頭。朝鮮最近也通過導彈發射試驗再次提高了緊張程度，但美國要求朝鮮在年末之前拿出新的計算方法，內心謀劃著轉變局面。特朗普總統在明年11月大選之前，很難將朝鮮核問題的不確定性原封不動地持續下去，壓力過重之下，可能嘗試重啟對話。 在這種情況下，文在寅政府很有可能再次積極發揮斡旋者的作用。當然，斡旋本身是必要的，但更重要的是應該成為引導金正恩的無核化態度發生變化的方法論。政府最近決定向世界糧食計劃署和聯合國兒童基金會的對朝人道主義支援事業提供800萬美元，還批準開城工業園區入住企業人士為檢查資產而訪問朝鮮。這是為了挽救處於停滯狀態的無核化協商的火種而采取的措施。但是朝鮮的反應卻很冷淡。反而與中國和俄羅斯勾搭得更緊，卻把韓國撇在壹邊。 文在寅政府忽視了適應周邊劇變情況的四強外交，只偏重於將焦點放在朝鮮的“獨眼外交”。但是，當韓國政府能夠發揮能夠調動美國和日本等國的外交力量時，朝鮮會予以響應。為了無核化協商取得進展，需要圍繞韓半島的周邊列強的支援或同意。為了擺脫外交風波，我們應該正視這種冷靜的現實。

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