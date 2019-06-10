甜豆人生. June. 10, 2019 07:43. . “我們是為了看這個世界，為了聽世界而生！所以即使不能成為特別的東西，我們各自都是有意義的存在。” ——河瀨直美導演的電影《澄沙之味》 千太郎是銷售日本傳統甜豆沙餡面包“銅鑼燒”的店主，有壹天他面前出現了50年間只做甜豆餡的“打工老奶奶”德江。用市面上銷售的紅豆餡制作的千太郎的那種甜豆沙餡面包並不受歡迎。品嘗了奶奶親手制作的紅豆餡後真心感動的千太郎才向奶奶學習秘訣。千太郎的甜豆沙餡面包店因為口碑好而成為“大賣店”。千太郎不喜歡吃甜食卻在制作甜豆沙餡面包，德江奶奶最早告訴了他美味的幸福。這時，千太郎才學到了工作的樂趣。 我們的生活不也是壹樣嗎？很多時候，我們的生活也像千太郎的紅豆餡面包店壹樣停步不前。與專業無關的工作，就像機器壹樣重復著同樣的工作，失去興趣，因為忙碌的工作量而感到疲勞，只會增加飲酒和壓力。某壹瞬間，就像是在制作沒有味道的紅豆餡面包。 電影的反轉是奶奶患有麻風病。當然，在制作紅豆餡的過程中沒有什麽問題，但最終老奶奶還是去了麻風病中心。千太郎尋找老奶奶的下落，終於又見面了。老奶奶對千太郎這樣說。“做自己喜歡的事情吧。因為我們是自由的存在。” 在生活的某個瞬間，我們會經歷不幸、挫折和痛苦。從某種角度看，那是人生的轉折點。做好人生中甜蜜甜豆的心理準備吧。最終這個艱難的時刻會過去，紅豆煮熟的香味也會變得很好吃。

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