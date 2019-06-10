國內首款LPG型SUV，雷諾三星力圖恢復銷量的殺手鐧. June. 10, 2019 07:43. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 雷諾三星汽車推出了國內首款搭載LPG發動機的運動型多功能車(SUV)“The New QM6 LPe”。雷諾三星此舉能否恢復因釜山工廠罷工而減少的銷量，備受關註。 雷諾三星9日表示，將從10日開始簽訂QM6 LPe預售合同。QM6 LPe是原柴油版QM6的改款(Face Lift)車型，是國內市場唯一一款LPG型SUV。QM6 LPe與在後備箱內裝載圓筒形LPG儲油罐的普通LPG車輛不同，其特點是使用了甜甜圈形狀(甜甜圈箱)的燃料箱。甜甜圈燃料箱是雷諾三星歷時2年投資約200億韓元開發的燃料桶，可安裝在後備箱下端的應急輪胎空間。避免燃料箱占用後備箱，可以像汽油或柴油車一樣，使用較寬的後備箱空間。此外，設計要求甜甜圈燃料箱的位置要低於座位，避免在發生後方沖撞事故時，燃料箱進入後座內側。此外，公司方面表示，該車采用了比原圓筒形儲油罐更輕、硬度更高的鋼板，罐體厚度增加了15%，大大改善了安全性能。雷諾三星方面解釋稱：“QM6 LPe是LPG 60L，可以行駛500公裏以上。LPG價格僅為汽油的一半，節省燃料費自不必說，還使用了與汽油發動機相似的輸出技術，行駛性能也十分出眾。” 目前，雷諾三星因勞資間工資協商分歧帶來的工會罷工和新車短缺等不利因素，內需銷售不振。上月，韓國內需銷量為6130輛，同比減少16.5%，創下韓國國內整車企業中最低的成績。雷諾三星本月初推出了中型轎車“SM5 Adieu”，致力於恢復內需。SM5 Adieu是1998年推出的SM5的經典款，限量銷售2000臺。雖然QM6 LPe配置方面與SM5經典款相同，但價格比個別消費稅下調適用價格低155萬韓元，定為2000萬韓元。

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