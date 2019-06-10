國內最長6.9公裏的“保寧海底隧道”保寧海底隧道. June. 10, 2019 07:43. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韓國國內最長的海底隧道“保寧海底隧道”將於10日雙向貫通。包括保寧海底隧道在內的保寧至泰安國道預計2021年底全線通車。國土交通部9日表示，10日將貫通連接忠南保寧市大川港和元山島的保寧海底隧道(6.9公裏)的下行線。繼今年2月打通的上行線之後，如果貫通下行線，這將是自2012年開始工程後用時7年完成雙向開挖。該工程是連接忠南泰安郡的保寧至泰安道路建設項目的一部分。 該隧道為上、下行雙車道分離隧道。完工後，公路海底隧道的長度將僅次於日本東京的Aqualine(9.5公裏)和挪威的斯堪的納維亞巖硬海底隧道(7.9公裏)、埃克順隧道(7.8公裏)、奧斯陸峽灣隧道(7.2公裏)，排在世界第五位。 保寧~泰安道路建設項目是連接國道77號線未開通區間保寧市新黑洞和泰安郡古南面古南裏之間的工程，總工程費用為6879億韓元。保寧市元山島~泰安郡安眠島區間(6.1公裏)和包括海底隧道的大川港~元山島區間(8.0公裏)計劃分別於今年12月和2021年末開通。目前，從泰安安眠島到保寧大川海水浴場需要1小時30分鐘的車程，但如果道路完工，時間將大幅縮短，僅需10分鐘。

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