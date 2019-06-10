中國傳召三星和SK海力士，“如果協助美國施壓，後果將很嚴重”. June. 10, 2019 07:43. by 朴湧 parky@donga.com. 《紐約時報》8日（當地時間）報道稱，中國政府傳召三星、SK海力士和美國、英國等國的技術大企業，警告說，如果協助特朗普政府向中國施壓，“將面臨嚴重後果（dire consequences）”。 《紐約時報》援引消息人士的話報道說，中國政府4日至5日召見了美國微軟公司、戴爾公司和英國芯片設計公司ARM以及韓國企業，要求不要與禁止向中國企業銷售核心美國技術和零部件的特朗普政府進行合作。中國政府在宣布制定對中國企業和國家安全造成損害的“不可信企業”名單後，立即召集外國企業開始直接施壓。《紐約時報》說，“中國官員已明確警告外國企業，超過標準多元化的生產線搬遷可能受到懲罰”。據分析，這是為了支援受到特朗普政府集中牽制的華為，傳達對美國的反擊信息，同時預防外國企業的離開帶來的沖擊。 隨著世界兩大經濟大國美國和中國拿出瞄準對方招牌企業的新“經濟武器”，與美中企業進行交易的韓國等外國企業陷入了進退兩難的泥潭。

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