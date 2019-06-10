西班牙“高迪教堂”時隔137年終獲建築許可. June. 10, 2019 07:44. by 李潤澤記者 oldsport@donga.com. 西班牙第二大城市巴塞羅那的象征—聖家族大教堂(Sagrada Familia)獲得了遲來的建築許可。這是自1882年開始施工以來，時隔137年獲得的“馬後炮”許可。 據美聯社(AP)8日(當地時間)報道，巴塞羅那市當局7日向聖家族大教堂建築委員會發放了2026年之前有效的建築許可證。由世界級建築大師安東尼奧•高迪(1852~1926年)設計，被稱為“高迪教堂”的聖家族大教堂於1882年開始施工，但當局直到2016年才確認該建築沒有得到正式許可。經過與當局的長期協商，委員會同意支付460萬歐元(約61.64億韓元)的許可證發放手續費。 這座以獨特外觀著稱的教堂於2005年被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產。每年有450萬名以上的收費遊客前來觀看高迪建築的傑作。他們支付17至38歐元(約合2.27萬至5.09萬元)的門票，成為巴塞羅那市的主要收入來源。 據市政府推算，包括在教堂外觀看的遊客在內，每年約有2000萬名遊客慕名前來參觀教堂。 1926年，當教堂的一側完成時，高迪被戰車撞死。之後根據他留下的建築圖紙進行了施工。聖堂相關人士表示：“目前70%的工程已經完工，到高迪去世100周年的2026年，一定要完工。”聖堂的中心塔建成後，高172.5米，將成為歐洲最高的宗教建築。

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