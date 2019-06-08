“軟式網球的麥加聖地”聞慶非常喧鬧. June. 08, 2019 07:33. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 居住在慶北尚州市的禹熙延(83歲，音譯)每天早晨5點起床，來到車程10分鐘左右的聞慶國際軟式網球場，打兩個小時的軟式網球。他在上月17日舉行的慶北老年人新生活體育大會軟式網球比賽中作為尚州市代表參加了比賽，並進入了8強。他是大賽年齡最大的參賽者，面對最大比自己年輕8歲的參賽者時，他的動作仍非常敏捷。雖然已經80多歲，但每天因《論語》講座及漢字教材著述等工作24小時不夠用的他，將健康秘訣選為“軟式網球”。 20世紀70年代中期以後，軟式網球在網球界的地位逐漸下降，但最近軟式網球作為有助於中老年人維持健康的生活體育而倍受青睞。與網球、乒乓球、羽毛球等其他球拍運動相比，這項運動的激烈程度不高，活動量大，可以達到充分的運動效果。根據大韓軟式網球協會生活體育愛好者選手註冊現狀，80多歲的選手達到122名，90多歲的也有9名。 尚州市的禹某每天都前往聞慶，享受軟式網球，這其中肯定有原因。被譽為“軟式網球的發源地”的聞慶市擁有13個軟式網球專用賽場，其中包括兩個室內賽場。這裏的聞慶國際軟式網球場每天早上都擠滿了前來打軟式網球的數十名愛好者。人口7萬多的聞慶有400~500名軟式網球愛好者。禹某笑著說，“早上的時候，等的人很多，兩場比賽下來，我得把球場空出來(讓給其他人打)。” 愛好者們的“早晨軟式網球”結束後，聞慶國際軟式網球場將成為聞慶市政府業余隊的訓練場。聞慶市作為地方自治團體，擁有罕見的男女實業軟式網球隊伍。1日，聞慶市政府在慶南昌寧舉行的春季韓國實業軟式網球聯盟賽女子組團體賽中獲得冠軍，連續兩年奪冠。聞慶擁有3支小學軟式網球隊和1支初中、高中男女軟式網球隊，具備從發掘希望之星到培養，再到進入實業隊等完整的體系。聞慶市政府主教練朱仁植(音)表示：“聞慶國際軟式網球場對業余隊選手來說是最好的訓練場，對業余愛好者來說是無可比擬的業余生活空間。這樣一來，選手們自然而然地就會免費指導愛好者們練習軟式網球。這裏可以說是適合所有喜歡軟式網球的人的空間。” 在聞慶國際軟式網球場，還舉辦過2008年軟式網球亞洲錦標賽、2011年軟式網球世界錦標賽等重大比賽。直到上世紀80年代，聞慶還是煤礦城市，廢礦後，聞慶作為體育城市，一直在尋找出路。據聞慶市透露，不僅是選手，家人、相關人士、觀眾等每年有3萬多人通過參加比賽和轉地訓練等方式來聞慶。其中的核心是軟式網球。東亞日報記者協會全國網球比賽上月舉行，今年是第97屆，從2007年開始已連續13年在聞慶市舉行。聞慶市村體育科科長林浩均(音)表示：“包括選手團及家人在內，在每年1500多人參加的東亞日報記者協會大賽期間，市內住宿業和餐廳的預約變得異常活躍。今年賽事期間，我們估計會產生約3.8億韓元的經濟效益。”

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