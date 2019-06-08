國際貨幣基金組織將今年美國的經濟增長率預期值從2.3%上調至2.6%. June. 08, 2019 07:33. by 李潤澤記者 oldsport@donga.com. 國際貨幣基金組織(IMF)將今年美國的經濟增長率預期值上調0.3個百分點，定為2.6%。 由於中美貿易矛盾激化，外界普遍擔心美國經濟增長可能放緩，但IMF認為美國的經濟增長態勢良好。 IMF總裁克裏斯蒂娜•拉加德6日(當地時間)通過官方網站表示，將美國今年的經濟增長率預期值從2.3%上調至2.6%，上調了0.3個百分點。這是自4月正式公布預期值後，時隔兩個月再次上調。明年的預期值仍然維持在1.9%。 拉加德說：“失業率低至上世紀60年代以來所見不到的水平，工資和家庭收入也在上升。(盡管如此)物價上漲的壓力仍然很低。這是強勁的民間需求和政策引導下的重要成就。”截至本月，美國已連續10年保持經濟擴張。下個月將會創下第二次世界大戰以後的最長經濟擴張紀錄。 但拉加德指出，與表面上的經濟增長不同，社會問題已經加深。 拉加德說：“預期壽命正在減少，收入和財富兩極分化加劇。階層轉移越來越困難，(美國的)貧困率仍然高於其他發達國家。”

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