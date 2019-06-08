中俄偏袒朝鮮，煽動金正恩“危險硬挺”. June. 08, 2019 07:34. . 中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京5日共同聲明中表示：“解決韓半島問題要堅持無核化換安全保障、經濟發展的目標，要並行建立無核化與和平體制。”共同聲明同時表示，“中俄將推動聯合國安理會發揮積極的作用。中俄與堅持如果不實現朝鮮無核化、制裁就不可能得到緩解的美國針鋒相對，希望通過安理會緩和或解除制裁來放松朝鮮的命脈。 中俄首腦發表的共同聲明可以看作是再次確認了朝鮮同時中斷核導彈試驗和韓美暫停大規模聯合軍演（雙暫停）、同時推進韓半島無核化與和平體制（雙軌並行）的現有立場。但是，自2·28河內會談破裂後，在朝美對立的對朝制裁問題上，中俄站在了朝鮮壹邊。共同聲明雖然提出了“均衡解決”，但預告了在安理會層面為實現朝鮮要求的緩和制裁而采取共同應對措施。中俄同時對朝鮮最近接連進行的導彈挑釁保持了沈默。對於因貿易、安保問題與美國對立的中俄來說，雖然可能打算先將朝鮮站在自己壹邊，但依靠這種單方面偏袒，不可能出現無核化解決方案。 河內朝美會談破裂是因為朝鮮拒絕對無核化終點的定義，提出了在沒有整體設計的情況下先開工的荒唐要求。盡管如此，朝鮮仍然拒絕對話，堅稱“美國應該改變算計”。朝鮮甚至進行了動搖作為對話基礎的“雙暫停”的驚險挑釁。中俄向如此作為的朝鮮提供糧食和成品油，幫助金正恩政權維持生命。中俄必須知道，這樣下去，將會幫助引領東北亞走向崩潰的金正恩進行危險的挑釁。

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