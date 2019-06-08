“反對國立公立幼兒園民間委托”的教師和家長在國會前集會. June. 08, 2019 07:34. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. “保障大韓民國幼兒教育的公共性！” 7日，在首爾市永登浦區汝矣島國會前舉行了反對允許國立公立幼兒園民間委托的集會。這是“反對國立公立幼兒園委托經營聯合會”主辦的集會。參加該團體的有學生家長和國立公立幼兒園教師等。據主辦方推算，當天集會有1000多人參加。 他們要求撤回共同民主黨議員樸贊大上個月15日提議的幼兒教育法修正案。修改案中包括，可以將國立公立幼兒園的經營委托給私學法人或國立學校，此外還可以委托給對增進公益做出貢獻的人等內容。民間委托對象幼兒園不是現有的國立公立幼兒園，而是新購買的幼兒園。購買型幼兒園是教育廳購買私立幼兒園後轉換為公立幼兒園的形式。這壹修正案實際上是教育部的“請求立法”。 執政黨推進國立公立幼兒園民間委托的表面理由是，國立公立幼兒園的經營主體如果限定在國家或地方自治團體，就很難擴大照顧時間或運營校車。但是教育界批評稱，政府作為國政課題提出的“國立公立幼兒園入園率40%”的目標在國家財政上變得困難，所以才耍手段。新設投入巨額預算的國立公立幼兒園的同時，用少量預算購買私立幼兒園並委托經營，以提高國立公立幼兒園的招生率。截至去年底，國立公立幼兒園的入園率是25.5%。 對此，反對聯盟指出，如果修改案得以通過，去年發生的私立幼兒園不正之風事件也有可能在國立公立幼兒園重演。同時，他們認為，如果交由民間委托，未通過聘任考試的私立幼兒園教師將被聘為公辦幼兒園教師，與原公辦幼兒園教師存在公平性問題。教育部表示，將在法案修改過程中收集現場意見。

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