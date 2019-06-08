動員起重機等裝備等待打撈，但水深不會減少的“無情多瑙河”. June. 08, 2019 07:34. by 布達佩斯 金紫鉉記者 zion37@donga.com. “正如所見，多瑙河的地形地貌比較單壹。即使屍體被放置在河邊或被沖到水面上，直升機上也不難找到。” 7日下午5時左右（當地時間），在匈牙利布達佩斯多瑙河上空約457米，4人乘民間直升機飛行員A某指著河水對東亞日報、A頻道的采訪記者做出了上述表示。從天上望下去，多瑙河泛著渾濁的土色，平靜流涼爽。直升機上還看到了不知發生了什麽事情的好奇的觀光者和河上悠然漂著的遊船。 上月29日載有33名韓國遊客的遊輪“赫布列亞尼”號沈沒後，截至7日，在水中搜索和打撈準備工作等共發現了11具屍體。針對剩下的8名失蹤者，從6日開始，政府聯合快速應對組動員3架直升機及小型船舶、警犬等，加強了水上搜索。因為此時正是在水中的屍體開始浮出水面的時期。采訪團也乘坐直升機對多瑙河壹帶進行了1個半小時的考察。 從“赫布列亞尼”號沈沒的地點向上，距離上遊方向5公裏處，打撈船“克拉克·亞當”將黃色起重機上向下平放著，等待水深降低。只有水深降低，才能通過橋墩，開始打撈工作，但連續幾天水深還是原地踏步。隨著上遊地區冰雪融化，6日4米58的水位反而上升了2厘米，達到4米60。 反過來看下遊。在事故發生地點即為默爾吉特大橋和下遊方向約7公裏處，民間直升機被禁止進入。因為韓國和匈牙利當局正在利用直升機集中搜索失蹤者。沿著多瑙河幹流，記者前往距布達佩斯約100公裏的匈牙利南部哈爾特地區。哈爾特地區是3日發現60多歲男性屍體的地方。 離布達佩斯越遠，河岸呈現出自然的景象。距離“赫布列亞尼”號沈沒地點40至50公裏的埃裏奇、厄多尼壹帶，沿江周邊樹木茂密。從上遊漂來的樹枝和各種漂浮物夾在樹林裏。被沖下來的屍體也很有可能被樹林掛住。截至目前，該地區已找到4具屍體。 進入庫爾茨地區後，多瑙河開始彎曲成緩慢的“ᄀ”字形。當人們以為被沖走的屍體有許多位置可以停下來時，在河邊展開搜救工作的警車格外引人註目。匈牙利警方正在江邊巡邏。但是，有些地方由於樹木和障礙物等原因，無法在上空進行確認，還有許多地方人很難接近。 韓國和匈牙利當局於6日下午6時30分在距離事故地點約4公裏的地方找到了乘坐“赫布列亞尼”號的匈牙利男子的屍體。當天上午通過居民舉報發現的2具韓國遊客屍體，經確認為60多歲男性和30多歲女性。截至7日上午9時（韓國時間下午4時），33名韓國乘客中，18人死亡，失蹤者8人，幸存者7人。

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