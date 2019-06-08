美國國防部將臺灣標記為國家. June. 08, 2019 07:34. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防部最近發表的《印度太平洋戰略報告》中，將臺灣標記為需要合作的對象“國家（country）”。這被解釋為，美國至今為止壹直認可的“壹個中國（one china）”政策出現轉中，美國實際上承認臺灣為獨立國家，試圖碰觸中國最為敏感的外交政策最優先部分，將對華施壓力度提高到最大值。 國防部在這份報告中說，“作為印度太平洋地區的民主國家，新加坡、臺灣、新西蘭和蒙古國都是值得信賴和有實力的美國夥伴”，“四個國家在全世界範圍內為美國執行任務作出了貢獻，為維護自由開放的國際秩序采取了積極措施”。這是在提及美國“印度太平洋戰略”的夥伴國家韓國、日本、澳大利亞、菲律賓、泰國等盟國後，又提及要擴大和加強合作的國家時出現的。 美國自1979年與中國實現邦交正常化後，根據“壹個中國”的政策，壹直維持著不承認臺灣為國家的基調。這樣的美國實際上是在針對中國的正式報告中將臺灣標記為國家。 香港《南華早報》7日報道了相關內容，並指出“美國事實上已經廢棄了壹個中國政策”。《南華早報》寫道：“這是最近美國針對中國采取的挑釁行為之壹”，“這是特朗普政府針對中美兩國在貿易、保安、教育、簽證、技術以及‘文明’競爭過程中采取的突然襲擊。” 據路透社此前報道，美國正在推進向臺灣出售包括反坦克在內的共20億美元（約23620億韓元）規模的武器。美國此舉是要通過恢復與臺灣的外交關系及加強合作、提供軍事支援，將臺灣拉入參與封鎖中國政策的區域內。在中美之間霸權競爭加劇的情況下，美國此舉預計將遭到中國的強烈反對。 以“關稅炸彈”為先導的中美兩國貿易糾紛也未能找到解決方法。美國總統特朗普6日（當地時間）宣布，在二十國集團大阪峰會（G20）中，在與中國國家主席習近平舉行首腦會談後，再決定是否對中國產品追加征收關稅。據路透社報道，正在巡訪歐洲的特朗普總統當天在與法國總統馬克龍共進午餐前接受記者采訪時，就對中國征收3000億美元（約354萬億韓元）新關稅的時間問題回答稱：“將在G20之後的第2周作出決定。” 有報道稱，美國正在繼續推動剝奪中國在世貿組織內的發展中國家地位。據“美國之音”中文版7日報道，美國眾議院外交委員會所屬的特德·約霍議員（共和黨，佛羅裏達州）當天在美國外交政策委員會主辦的中國相關會議上表示，“美國議會美國國會正與政府壹起推動剝奪中國的發展中國家地位，並同邁克·蓬佩奧國務卿就此進行了討論。”

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