聲稱“愛國不分保守和進步”又引發歷史爭議的總統緬懷詞. June. 07, 2019 07:33. . 文在寅總統昨天在顯忠日緬懷詞中表示：“愛國面前沒有保守和進步”，“如果只著眼於既得利益，不管是保守還是進步，都不是真的（愛國）。”接著，他還說，“如果在常識上考慮愛國，我們就能發展成團結的社會”，強調了韓美同盟的重要性。這些話傳遞的是呼籲通過護國報勛超越保守和進步、實現國民團結。 文在寅總統特別指出：“我們現在享受的獨立、民主和經濟發展中，包含著保守和進步的努力。”這意味著應互相承認並擁抱保守陣營發展經濟的功勞和進步陣營發展民主的功勞。文在寅總統說：“為了這片土地的自由與和平，美國做出了最大的犧牲”，再次強調了韓美同盟的價值。 在理念分歧極其嚴重的情況下，文在寅總統再次強調團結、愛國和韓美同盟的價值，正當其時。但是文在寅總統突然在緬懷詞中正式提到了以義烈團活動知名的“金元鳳”的名字。文在寅總統表示：“若山金元鳳先生領導的朝鮮義勇隊被編入光復軍，最終集結了民族的獨立運動力量”，“與聯合軍壹起培養的軍事力量成為光復後建立國軍的基礎，進而成為韓美同盟的基礎。” 金元鳳1948年前往北方參與朝鮮政權的建立，並擔任過國家檢閱相、勞動相等要職。1952年3月，他還被金日成授予“在6·25戰爭中建立功勛”的最高獎勛之壹“勞動勛章”。也有人對金元鳳的光復軍活動持反對意見，因此爭論至今未能平息。在這種情況下，總統把連歷史學界尚未達成壹致看法的行為放入顯忠日緬懷詞中，令人難以接受。更何況，在敘述創建國軍和韓美同盟的基礎時，是否有必要提及金元鳳也是個疑問。 對於文在寅總統的緬懷詞，自由韓國黨、正確未來黨反駁稱，“這是為金元鳳授勛而進行的政治工作”。總統的緬懷詞並沒有傳達給國民團結這壹主脈絡信息，而是引發了新的矛盾。文在寅總統超越保守和進步的口信要想具有說服力，就應更加慎重評價過去行為卷入爭議的人物。

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