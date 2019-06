英國皇家設計師保羅•史密斯爵士在DDP舉辦展示會,“這是一次關於我人生的展示”. June. 07, 2019 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. “我的陳述不會太無聊吧?真是萬幸!” 身材修長的服裝設計師保羅•史密斯(73歲)輕輕地把手放在肩上,親切地搭話。5日,記者在首爾東大門設計廣場(DDP)見到了他,他以展示自己職業的展覽《Hello,My Name Is Paul Smith》(截至8月25日)的開幕來到了韓國。 “一般的時裝展示都是展示服裝或宣傳品牌。但是我的展覽卻包含了‘保羅史密斯’的成長過程。與時尚相比,這是一次關於人生的展示。” 當天,史密斯雖然穿著一身很有格調的藏青色正裝,但下身卻穿著酒紅色和藏青色交叉的條紋襪子。彬彬有禮,不失機智和親切的性格暴露無遺。在展覽中,他也強調了“謙虛”這一點。 “當初入展示場的時候,大家看到了1坪多規模的我的第一家店了嗎?這個展覽是關於在微不足道的情況下出發,努力積累經驗,以及對生活的積極態度等故事。” 展示場展示著從沒人認識的年代到最近的旅程。因為沒有錢,大家可以看到酒店房間被用作展覽室的記憶,在第一家賣場記錄的筆記等。還有一段視頻記錄了時裝秀的制作過程。史密斯說:“這是一次非常實用的展覽,它可以讓人們了解我的職業生涯的具體過程。” 獨創性創意為資產的設計師公開“素顏”會不會感到尷尬? 記者問他“為什麽要公開秘法?” “其實很多人都說展覽非常真實。但是,人們不能做一件事。那就是進入我的心中。好奇心強,喜歡看歪眼的我的心只有我能看見。” 2013年以同樣的名字在英國倫敦設計美術館首次亮相的展示會,是博物館歷史上觀眾人數最多的一次。館長德揚•修植(66歲)開玩笑說:“我一直覺得我的辦公桌是世界上最亂的,能公開比它更亂的史密斯的辦公桌,我很開心。” 在韓國也展示的史密斯的書桌上放著最新機器和老舊收音機、數字和模擬的混合令人印象深刻。說這話時史密斯笑著從夾克內兜裏掏出紙和筆。 “這是個有趣的觀察。當然也會運用最新技術。但著名的‘多條紋’也是手工制作的。在紙上纏上多種顏色的毛線,形成立體感,這些顏色相互碰撞,誕生出非常準確、夢幻的條紋。” 在這裏也可以看到一位持續了40年的粉絲獨特的禮物。史密斯說,椅子、滑雪板、滑板、雞玩偶等所有物品都沒有箱子包著,只貼上郵票寄給了他。 “手寫字體每次都一樣,只能猜測是一個人寄來的,現在還不知道是誰寄的。不求任何回報的純真友誼的表現令人驚訝,也很可愛。” 他說,自己是“不回顧過去,總是展望未來的人”。 盡管如此,他說,通過展覽看到過去,感到欣慰。 “這是懷著耐心慢慢積累的東西。在太多東西運轉過快的現在,我覺得還是那樣好。希望這也能成為年輕設計師的好靈感。”

한국어