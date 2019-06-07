“李晶恩只要一有空就會重溫目標並進行最大強度的肌肉訓練”. June. 07, 2019 07:33. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 李晶恩(23歲)在3日奪得美國女子公開賽冠軍後的頒獎儀式上發表感想時紅了眼眶。在她旁邊擔任英語翻譯的一位女性也哽咽著受到了關註。她就是李晶恩的經紀公司Bravo&New的職員，在美僑胞珍妮弗•金(23歲)。 金某是今年正式出道美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽的李貞恩的專職經紀人，與她同行近半年。金某利用之前在美國伊利諾伊州立芝加哥大學高爾夫部擔任隊長的經驗，幫助李晶恩更好地適應巡回賽生活。金某說：“因為做過運動員，所以知道高爾夫是一項非常孤獨的運動。我們總是想在球場內外享受快樂。”李晶恩說：“和經紀人很合拍。感覺就像和朋友進行愉快地旅行一樣” 為了和同名人士區分，以“李晶恩6”身份參賽的李晶恩在進入LPGA巡回賽後，在9個大賽中均進入了前26名。在獎金榜首及新人獎角逐中，她也一枝獨秀。 對於耀眼的成績，金某說：“晶恩職業選手有很強的目標意識。她有計劃地努力達到那個目標的樣子令人敬佩。” 據金某稱，在美國住在酒店的李晶恩在住宿時還會仔細檢查健身設施。“對於晶恩來說，體能訓練已經成為一種常態。 一有空就集中加強肌肉力量。強度太大，令人吃驚。" 李晶恩平時做深蹲(squat，把杠鈴搭在肩膀上，反復做蹲下起身的運動)，最大可以舉起100公斤的杠鈴。李晶恩的主管教練鄭相旭(音)說：“女選手基本上一次舉70公斤的杠鈴。李晶恩則連續5次舉起了60公斤的杠鈴。”李晶恩說：“經過艱苦的訓練，成就感會增強，精神上也會變得強大。” 不論韓餐還是西餐，李晶恩都愛吃，她經常吃的飲食是米粉。金某提醒表示：“我們的飲食習慣差不多，如果兩人一起去吃飯，有時候通常會點4、5人份的。由於晶恩職業選手的體質原因，所以不想吃奶酪、西瓜、雞蛋、螃蟹等。” 李晶恩在LPGA巡回賽上開創了成功時代，各領域專家的支持也起到了很大的作用。Bravo&New從去年年末開始組建了“Lucky 6”專門小組。心理咨詢方面由曾指導過申智愛、車俊煥等選手的鄭格林教練負責。李晶恩說：“最近在實戰中利用了在緊張狀況下如何控制情緒的腦力訓練。” 體能教練是齋藤大輔(日本)，每次李晶恩參加當地大賽時，齋藤大輔都會對她進行狀態管理。揮桿教練是京畿龍仁芝山學院職業選手李俊錫。李晶恩還通過和加拿大僑胞凱文•吳的定期視頻通話，學習采訪技巧等英語，並通過YouTube、Instagram等社交媒體熟悉外國選手的英語表達方法。 Bravo&New代表張相鎮(音)表示：“李晶恩具有積極的性格，吸收能力非常快。好像很好地適應了新環境。也經常看到理解和尊重對方的樣子。” 同一經紀公司的前輩朴仁妃和柳簫然也對李晶恩給予了鼓勵和建議。在美國女子公開賽期間的上月28日是李貞恩的生日。柳簫然在俱樂部會所李晶恩的更衣室裏放了刻有“6”字樣的蛋糕和香檳。李晶恩發現這一情況後，在奪冠後對柳簫然表示了感謝。

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