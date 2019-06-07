“公開銀行雇傭業績”……政府極力創造就業機會. June. 07, 2019 07:34. by 趙恩雅記者、南建宇記者 achim@donga.com,woo@donga.com. 金融委員會決定制作公開評價金融公司創造了多少就業崗位的“金融圈雇傭業績表”，引起了爭議。這是因為，鑒於通過網絡或移動通訊的金融交易正在增加，本應減少人力，在這種情況下如果反而要求招聘人才，就無法改善已經臃腫的雇用結構。特別是，金融當局壹方面要求金融公司提高健全性和效率性，另壹方面卻施壓要求與增加公共機構工作崗位壹般，這種做法是前後矛盾的。 金融委員會6日表示，測算商業銀行和地方銀行對創造工作崗位的貢獻度後，將於8月份公布。明年，評估對象將擴大到銀行之外的其他金融行業。金融委員會在介紹推進這項工作的背景時表示：“為了實現政府的‘以就業為中心的經濟’政策目標，金融圈的作用應該得到強化。金融圈的工作條件好，工資水平高，是青年們喜歡的工作崗位。”金融委員會還表示，在引進新技術導致金融產業環境發生劇變的過程中，將密切觀察雇傭情況是否得到很好的維持。 為此，金融委員會計劃與金融監督院、韓國金融研究院、韓國勞動研究院壹起公開市中、地方銀行創造工作崗位的貢獻度和各部門的優秀事例。每個銀行可能很難統壹比較，所以不會公布個別銀行案例，而是公布整個銀行界的成績。 金融圈中不少人認為，金融委員會本應該引導企業去除經營弊端，如今卻反而在阻礙改革。如果用人工智能等新技術進行比較，交易就會增加，因此人力需求必然會減少，在這種情況下金融公司如果強行增加雇傭，只會降低勞動生產率。 因此，有人指出，政府與其通過數字來壓迫金融圈的雇用，不如為增加新產業工作崗位，努力放寬限制規定。首爾市立大學教授尹昌賢（音譯）表示：“如果致力於培育新產業、放寬限制，工作崗位自然就會隨之而來”，“施壓創造工作崗位的做法無異於將馬車放在馬的前面。”

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