習近平與普京打造反特朗普的“華為同盟”. June. 07, 2019 07:34. by 尹完準 zeitung@donga.com. 因美國的全方位制裁和貿易糾紛而處於守勢的中國與俄羅斯正式建立了“華為聯盟”。5日下午（當地時間），中國華為輪值總裁郭平在俄羅斯克裏姆林宮與俄羅斯最大的移動通信公司MTS首席執行官阿列克謝·科爾尼亞簽署了截止到明年在全俄羅斯設置5G網絡的合同。中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京報以掌聲，承諾開展合作。這壹幕發生在兩國首腦結束首腦會談之後。 這是普京總統故意做給向華為施壓的美國總統特朗普看壹樣公開支持華為的場面。郭平表示，“很高興與俄羅斯在5G這樣壹個具有戰略重要性的領域簽署合約”。 習近平主席和普京總統在當天發表的《中俄新時代全面戰略合作夥伴關系》聯合聲明中稱，“反對以國家安全為借口，不必要地限制信息通信技術產品進入市場，不必要地限制高科技產品的出口”，對美國進行了抨擊。 中俄兩位國領導人在上述聲明中表示，“政治解決韓半島問題，應堅持無核化和（朝鮮）安全發展進行交換的目標”，對堅持“先朝鮮無核化”的美國表明了反對立場。兩國領導人同時敦促美國“停止不受制約地發展全球導彈防禦系統”，預示著部署在韓國的薩德問題將再次浮出水面。

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