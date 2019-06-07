“BTS所屬經紀公司的企業價值最高超過2萬億韓元”. June. 07, 2019 07:34. by 池民九記者 warum@donga.com. 有分析稱，防彈少年團(BTS)所屬經紀公司的企業價值超過2萬億韓元，達到了“Unicorn(獨角獸，企業價值超過10億美元的非上市公司)”的水平。 韓國現代經濟研究院在6日發表的《防彈少年團的成功要素分析和活用方案》報告書中指出，防彈少年團所屬經紀公司Big Hit 娛樂的企業價值被評估為1.28萬億~2.28萬億韓元。 研究院為了評價非上市公司Big Hit娛樂的企業價值，在評價中使用了JYP娛樂公司、YG娛樂公司、SM娛樂公司等3家上市演藝經紀公司的平均市盈率(PER)。據金融信息企業FnGuide透露，3家演藝經紀公司去年的PER為40左右。PER是指，證券市場以多大的價格評價企業獲得的1韓元凈利潤所得出的數值。 在此基礎上乘以Big Hit娛樂去年的純利潤502億韓元後，再算上純負債(從總借款中除去現金性資產的概念)，最多能產生2萬億韓元以上的企業價值。 去年10月，Big Hit娛樂從本土私募基金(PEF)“Stic投資”那裏獲得1040億韓元(12.24%)的投資，從而獲得了8500億韓元的企業價值。 高級研究員朴容正(音)表示：“此次企業價值推算是從保守的觀點進行的，如果在股市上市，可能會獲得更高的評價。” 房時爀代表(照片)領導的Big Hit娛樂旗下藝人只有3個，防彈少年團的銷售比重占壓倒性優勢。也就是說，實際上可以將Big Hit娛樂的企業價值視為防彈少年團的價值。 朴研究員建議道：“防彈少年團除了廣播之外，還會對食品飲料、化妝品、信息技術(IT)等共9個產業產生影響力。應該展開積極活用附加價值的事業戰略。”

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