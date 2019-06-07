對金學義的調查結果不滿？法務部長官推遲對歷史委員會作出評價. June. 07, 2019 07:34. by 黃炯? constant25@donga.com. 記者6日獲悉，法務部長官朴相基正在考慮舉行有關上個月底結束活動的檢察機關歷史委員會的記者見面會的方案。 據悉，朴相基就任長官後指示成立歷史委員會並親自起名。他認為，有必要舉辦壹場活動，對歷史委員會18個月來的活動進行綜合評價。 預計朴相基最快將於下周召開記者見面會，嚴厲批評檢方缺乏調查意誌和“包庇自家人”等行為，敦促引入高級公職人員犯罪調查處。 檢察機關內外認為，如果朴相基強烈批評檢察機關對歷史委員會建議進行調查的事件進行調查，朴相基和檢察總長文武壹圍繞檢察機關和警方的調查權調整的意見分歧，有可能因歷史委員會問題再次浮出水面。 據悉，朴相基的立場是，檢察機關根據歷史委員會的調查建議，著手對前法務部次官金學義（63歲，拘押中）的相關疑惑進行了重新調查，其後發表的調查結果等未能消除國民的疑惑。 據悉，特別是，檢察機關調查團宣布，2013年警方在調查金學義時存在青瓦臺施壓疑惑，法務部對此表示非常不滿。歷史委員會的壹名委員表示，“在歷史委員會下屬的真相調查團和檢方調查團的調查中，如果有過改口，本可以稱之為陳述發生了變化，卻把這壹內容宣布為真相調查團炮制了虛假公文”，“事實上看成了檢方‘掩蓋了’真相。”檢察調查團4日表示，“說有外部壓力的青瓦臺相關人士後來改了口等等，沒有找到可以認定青瓦臺施壓調查的線索”，以證據不足為由，決定對2013年時任總統民政首席秘書的自由韓國黨議員郭相道和前民政秘書李中熙進行不起訴處理。 據悉，朴相基原計劃於5日舉行記者懇談會，但推遲了壹次，認為需要再觀察輿論動向。檢察機關內外預測，朴相基將先關註檢察總長文武壹就歷史委員會活動表明立場，然後再舉行記者招待會。

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