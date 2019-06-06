經常項目收支赤字發出警告：如果新成長產業裹足不前，“出口韓國”將沈沒. June. 06, 2019 07:37. . 4月份的經常項目收支為負6.6億美元（約-7788億韓元），自2012年4月以後時隔7年再次出現赤字。這是因為美中貿易戰和半導體需求劇減，出口連續6個月同比減少，顯示出口和進口差異的商品收支順差大幅減少。長期赤字的服務業收支和本源收入收支的逆差規模小於去年4月。韓國銀行和企劃財政部解釋稱，“這是由於4月外國人分紅集中而出現的暫時現象”，“從5月起將維持順差基調”。 4月份外國人分紅確實較多，分紅收入收支出現大幅逆差（49.9億美元），而去年4月份雖然出現了比這更多的63.6億美元的分紅收入收支逆差，但由於出口巨大，經常項目收支仍然出現了順差。像韓國這樣海外依賴度高的小規模開放國家，為了減少對外沖擊，穩定國內經濟，必須保持適當的經常項目收支順差。1995年至1996年經常項目收支赤字迅速增加，成為導致1997年外匯危機的導火索。政府不應急於辯解為“壹次性赤字”，而應為各種危機可能性做好準備。韓國政府將今年的經常項目收支的順差規模從當初的640億美元下調了至600億美元。 國內外經濟形勢烏雲密布。世界銀行4日將世界經濟增長率預測值從年初的2.9%下調至2.6%。世界銀行認為，“貿易緊張加劇，主要國家的經濟放緩快於預期，可以看到相當的危險因素。”特別是，東亞和太平洋地區增長率自1997年亞洲金融危機後將首次降至6%以下。企業的狀況更加困難。根據韓國銀行的企業經營分析，去年每3家企業中就有1家企業的業績不佳，連利息費用都負擔不起。 過去經常項目收支也有過赤字，但是現在主力產業和出口產業的競爭力本身正在弱化，這壹事實非常嚴峻。在半導體、電子、汽車、鋼鐵、石油化學等主力產業領域，發展中國家正在加大追趕力度，而新的出口產業開發進展緩慢。今年第壹季度（1月-3月），電動汽車充電電池、生物健康等9種新出口成長動力產品的出口額分別增加了10%至1200%，但總額僅為145.5億美元，還不到壹個半導體品種（232億韓元）的業績。只有在新成長領域加快強化企業和產業競爭力，才能克服出口減少和經常項目收支的赤字。

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