罌粟花和克洛德·莫奈. June. 06, 2019 07:37. . 在我國，罌粟花讓人聯想到唐玄宗時代的絕代美人楊貴妃，但在西方，她長期被視作睡夢、和平和死亡的象征。第壹次世界大戰後，它還成了悼念戰爭犧牲者的象征之花。但對於印象主義畫家克洛德·莫奈來說，這是共度幸福瞬間的鮮花，也是在美術史上留下壹筆的名作典範。 1874年，在具有歷史意義的第壹屆印象主義展覽會上，莫奈展出了兩幅風景畫。其中壹幅是成為印象主義壹詞詞源的《印象·日出》，另壹幅畫是初夏的罌粟田野。該畫的背景是距離巴黎12公裏的郊外村莊亞嘉杜。為了躲避波法戰爭，莫奈前往英國倫敦，1871年回到法國定居在亞嘉杜，在那裏壹直生活到1878年。在這裏，他完成了代表印象主義的各種問題作品。 橫向分割的畫面上方是白雲密布的天空，下面是紅色的罌粟花田野。全景上畫著打著陽傘的女子和小孩是畫家的妻子卡米尤和兒子讓。他們還出現在遠處的山坡上。地平線界限模糊，人物細節描寫被大膽省略。罌粟花也只是用快速的毛筆畫點後表現出來而已。對當時的人們來說，這可能是未完成的繪畫或習作。莫奈不得不忍受各種侮辱，但從他現在的眼光來看，這是壹幅體現了抽象美術前兆的創新性畫作。 對於莫奈來說，亞嘉杜時期是與家人壹起度過的最幸福的時刻，也是他藝術成就的時期。因為在畫商保羅·杜朗呂爾的支援下，他可以埋頭創作。身邊有心愛的妻子和大兒子，1876年還有了二兒子米歇爾。但是幸福也是暫時的，他失去了太重要的東西。生完二兒子後健康惡化的妻子最終於1879年因子宮癌去世。時年32歲。畫中的妻子如罌粟花的象征，或如中國的楊貴妃壹般過早迎來了死亡。

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