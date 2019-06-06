韓國1比0苦戰險勝日本，晉級U-20世界杯八強將戰塞內加爾. June. 06, 2019 07:38. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. 下半場第39分鐘，韓國隊的崔俊(延世大學)在禁區左側外圍截獲日本隊防守隊員腳下的皮球，用右腳將球送入禁區，高中鋒吳世勛(牙山木槿花)頭球攻破對方守門員把手的球門。 5日，在波蘭盧布林體育場舉行的國際足聯(FIFA)20歲以下(U-20)世界杯16強比賽中，韓國隊憑借蔚山現代高中同期生崔俊和吳世勛配合的戲劇性決勝球，以1比0艱難戰勝了日本隊。“射手Shootdoli”李康仁(瓦倫西亞)在最前方和中場協調比賽，幫助球隊取得勝利。韓國隊在上半場避開日本隊的鋒芒，側重防守。上半場比賽在日本的單方面攻勢下進行，雙方的控球率比為72%-28%。但是，韓國隊在下半場派上了速度較快的嚴元祥(光州FC)擔任邊鋒，展開了攻勢。這一招動搖了日本隊的邊路防守，韓國隊由此抓住了勝機。雖然日本隊在下半場第3分鐘攻入一球，但VAR結果卻因發現日本球員越位而被取消。 憑借當天的勝利，韓國隊時隔16年再次報了在2003年阿聯酋U-20世界杯16強賽上負於日本隊(1比2)的一箭之仇，繼2013年之後時隔6年再次進入了本項賽事的8強。韓國與日本的歷史戰績占據極大的優勢，為29勝9平6負。 2018年吳世勛被分為職業球隊(蔚山現代)選中，而崔俊走上大學之路，但兩人在高中時期是“親密搭檔”。崔俊擔任邊路攻擊手，吳世勛出任前鋒，像當天攻入的制勝球一樣的球有很多。崔俊回憶道：“在大賽中一兩個，一年10個以上的球都是這樣打進的。”當天，作為左後衛出場的崔俊以果斷的助攻參與進攻，幫助球隊打入寶貴的制勝球(助攻)。身高193厘米的吳世勛是典型的攻擊型前鋒。在與阿根廷的F組最後一場比賽中，他以一記頭球幫助球隊2比1戰勝強大的阿根廷隊。面對來自不同大洲的選手，吳世勛在身材方面一點也不吃虧，信心十足。他笑著說：“打進四強和奪冠不是夢，而是目標。不管是誰，只要上來就打下去。在四分之一決賽上也可以期待有好的表現。” 鄭正龍主教練率領的韓國隊將於9日淩晨3時30分(韓國時間)與非洲伏兵塞內加爾隊進行比賽，力爭再現“四強神話”。韓國在1983年墨西哥大賽上，歷史上首次也是最後一次進入4強。如果韓國隊能戰勝塞內加爾隊，將繼朴鐘煥教練創下的“墨西哥神話”後，時隔36年再次進入該大賽4強。 KBS解說員韓俊熙(音)表示：“塞內加爾隊與我們迄今為止面對的球隊選手不同，運動能力很強，預計將在速度和彈跳力上陷入苦戰。”他建議說，“當塞內加爾隊利用空間，發揮速度優勢展開進攻時，韓國隊應該像與日本隊的比賽一樣，首先穩固防守，然後以伺機反擊的實利戰略與對方周旋對抗。” 塞內加爾隊在本屆杯賽上保持不敗(3勝1平)，前鋒阿馬杜•薩尼亞(卡約爾福德)和伊布拉希馬•尼安(FC梅斯)實力不俗。薩尼亞在與塔希蒂隊的A組第一場比賽中，在開球後9.6秒就攻入一球，並上演帽子戲法，之後他在與尼日利亞的16強賽上也攻入1球，目前已攻入4球。尼安也以兩個進球帶領塞內加爾隊繼續前行。兩隊在歷屆比賽中的交鋒戰績為1平(2017年2比2)。韓國隊與塞內加爾隊之戰的勝者將與美國隊與厄瓜多爾隊的比賽勝者在半決賽中相遇。有預測稱，在阿根廷和法國等奪冠熱門被淘汰的情況下，如果韓國隊戰勝塞內加爾隊，就有可能奪冠。

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