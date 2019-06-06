三星電子在中國僅剩的智能手機工廠也開始裁員. June. 06, 2019 07:38. by 許桐準 hungry@donga.com. 5日，據中國經濟媒體《財新》報道，三星電子在中國內地唯一剩下的惠州智能手機工廠開始裁員。據悉，如果員工辭職，將以自願離職的形式得到補償金，截止到14日受理申請書。這是去年12月受中國市場智能手機銷售不振等影響天津工廠關門後的後續措施。1992年在惠州開設工廠的三星電子從2006年開始生產智能手機。 三星電子表示：“隨著全球手機市場停滯和企業間競爭加劇，中國國內銷量減少，因此不得不進行物量調整，作為其中的一環，正在推進經營效率化。”但三星電子方面明確表示，“此次裁員與美中貿易糾紛無關。”

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