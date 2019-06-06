美國眾議院刪除禁止裁減駐韓美軍的禁令. June. 06, 2019 07:38. by 任寶美 bom@donga.com. 美國眾議院軍事委員會的6個分科委員會3日和4日（當地時間）在網站上公布了包括加強與韓國情報共享方案在內的2020年新會計年度國防授權法案草案。 據“美國之音”電臺4日報道，眾議院軍事委員會下屬的6個分科委員會包括加強與韓國、日本、印度等第三方合作國家的情報共享的方案。 草案中包括對韓國方面承擔的5.422億美元（約6392億韓元）規模的駐韓美軍設施工程的批準。其中包括漢弗萊軍營（3.97億美元）、卡羅爾軍營（5100萬美元）及光州、群山、水原空軍基地等8個項目。 但是，在此次草案中，刪除了上個月23日參議院軍事委員會公布的同名草案中包含的駐韓美軍相關條款。雖然參議院的草案中包括了禁止將駐韓美軍縮減到目前水平的28500人以下的條款，但相關內容沒有列入眾議院法案草案。當時這壹數字比2019財政年度《國防授權法》規定駐韓美軍不能縮減到2.2萬人以下增加了6500人。“美國之音”還補充稱，雖然此次草案中沒有包含該內容，但通過上下兩院之間的磋商，仍有可能再次包含該內容。眾議院分科委員會將合並提交各自起草的草案，並在12日的全體會議上進行表決。

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