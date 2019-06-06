韓國外交部發布管理手冊，“為使太極旗不起皺，活動現場應配備蒸汽熨鬥”. June. 06, 2019 07:38. by 韓基渽 record@donga.com. 經歷了“起皺的太極旗”風波的韓國外交部為了能夠展開太極旗，制定了在活動現場配備蒸汽熨鬥，如果不能代替破損的太極旗，幹脆在沒有太極旗的情況下進行活動的自我管理手冊。在6月末G20峰會和美國總統唐納德•特朗普訪韓前夕，為了防止禮賓失誤，外交部決定全力以赴。 記者5日獲悉，韓國外交部上月24日向外交部職員分發了《外交活動時太極旗制作及升旗管理手冊》。 自4月4日在韓國-西班牙次官級會談現場出現起皺的太極旗，引發爭論以來，已經過去了50天。 新手冊要求“在活動前充分的時間(至少1小時前)確認(太極旗)，並隨時準備備用旗”，並包含了“在沒有(太極旗損毀時)應對方案的情況下，與其放破損的儀仗旗，應果斷拿掉”等內容。 該手冊還規定，太極旗褶皺嚴重時，要用熨鬥熨平褶皺，並在活動現場配備蒸汽熨鬥，以防萬一。政府當局者解釋稱：“這是為了讓職員們不驚慌失措地應對緊急狀況而新制定的教育用手冊。” 6月28日、29日在日本大阪召開的G20峰會即將到來之際，禮賓負責人的緊張感也進一步加深。 一位外交消息人士表示：“最近，韓國禮賓負責人向主辦方請求說，‘希望文在寅總統在集體合影時能站在好的位置，請多多關照，不要讓總統因語言問題被冷落’。”這可以解釋為，外交部考慮到文在寅總統去年10月亞歐首腦會議(ASEM)上沒能參加集體合影，以及2017年G20峰會集體合影時站在邊緣拍照，引發怠慢爭議，從而采取了相關應對措施。

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