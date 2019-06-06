攜新作《死亡》訪問韓國的法國小說家貝爾納•韋爾貝. June. 06, 2019 07:38. by 李雪 snow@donga.com. “我的小說在韓國受歡迎的原因……因為讀者非常有智慧，而且是面向未來的。” 4日下午，在首爾中區威斯汀朝鮮酒店。在記者的夾縫中，一名法國男子慢條斯理地走進會場。他就是著有長篇小說《螞蟻》、《Les Thanatonautes》等的小說家貝爾納•韋爾貝(Bernard Werber)。這是他時隔3年之後的個人第8次訪韓，這次他將通過新作《死亡1、2》(開放書籍出版社)與韓國國內粉絲進行交流。 《死亡》以類型小說家加布裏埃爾•威爾茲發現自己死亡的場面開場。成為靈魂的威爾茲在靈媒(是指一些能夠通神、通靈 、通鬼的人)呂西•菲利皮尼的幫助下追蹤犯人的過程是故事的主幹。在前作中一直探索死亡的他在這次的作品中希望能駕輕就熟地描繪出死亡這一主題。 “死亡被認為是神秘或迷信的主題。有時會引發恐懼心理。我認為(死亡)是祖先們生活的看不見的世界。我想將死亡作為生命的最後篇章，平靜而安靜地解開。” 在寫作過程中，作家見到了靈媒們，並進行了自我測試。用“媒之眼”觀察其是否具有連貫性、邏輯是否站得住腳。其中，他遇到了極具沖擊力的邏輯靈媒，這段經歷是呂西角色的基礎。他說：“Shamanism(薩滿教)是一個長期關註的主題，但我認為應該慎重對待。因為有時會濫用特別的能力。至今為止只見過法國的靈媒，這次想見韓國的巫婆。” 活著都很忙，還要考慮死的問題嗎？“不問內情，賺錢，退休，老死的生活毫無意義”，一針見血地跨越國界。作家正在創作的下一部作品的題目是《潘多拉的盒子》。 “下一部作品的主題是‘重生’。該作品將講述換個軀體轉世投胎的靈魂在稍作休息期間會發生什麽事情。我認為，人是借助肉身這一手段來發展靈魂的存在。就是反復通過重生從肉體中吸取教訓的過程。” 作家將於6日下午7時在首爾江南區三成洞韓國貿易中心星園圖書館以“想象力和溝通”為主題進行演講。7日下午3時，將通過NAVER V-Live直播采訪。11日晚上7時，他將在首爾麻浦中央圖書館與讀者見面交流，主題是“類型文學的可能性和未來”。

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