蓬佩奧：“朝鮮發射導彈明顯違反安理會決議”. June. 05, 2019 07:48. by 孫宅均 sohn@donga.com. 美國國務卿邁克·蓬佩奧就朝鮮5月4日和9日試射的短程導彈首次表示：“明顯違反了聯合國安理會決議。” 蓬佩奧3日（當地時間）在瑞士伯爾尼接受美國福克斯新聞電視臺采訪中，在回答記者詹姆斯·羅森“您認為朝鮮最近的導彈試驗違反了聯合國安理會決議嗎？”的提問時說：“這是壹個具有多方面焦點的問題”，沒有立即回答，然後作出了上述回答。當天的采訪錄音公布在國務院網站（state.gov）上。 蓬佩奧隨後解釋說：“但是最重要的是，為了最終達到我們所希望的成果，不僅是美國，全世界都在參與對朝制裁運動。”對於朝鮮國務委員會委員長金正恩，他評價道：“他是壹個誠實的人，他為了實現目標而行動。” 當記者問及“妳抨擊委內瑞拉和伊朗政府的非法統治，同時認為金正恩不是非法統治者嗎？”時，蓬佩奧答道：“根據不同情況，正在采取不同的處理方式。”他還表示：“特朗普政府正在直面現實，試圖通過聯合國安理會對朝鮮實施強有力的制裁來尋找無核化的機會。”

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